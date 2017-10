“O Erhu da Família Chen” em concerto neste domingo  

O Pequeno Auditório do Centro Cultural de Macau vai receber no domingo, pelas 20 horas, o concerto “O Erhu da Família Chen”. O espectáculo reúne três gerações de uma família de intérpretes do instrumento: Chen Yaoxing, Chen Jun e Chen Yimiao. O repertório do concerto inclui maioritariamente temas originais dos três músicos.

“A família Chen goza de grande aclamação da crítica tanto na China, como no exterior pelas suas técnicas inovadoras e elegante incorporação de elementos e instrumentos musicais ocidentais, dando um novo encanto à música tradicional do erhu”, adianta o Instituto Cultural, em comunicado.

O concerto “O Erhu da Família Chen” insere-se na programação do XXXI Festival Internacional de Música de Macau. Na próxima semana é a vez da ópera ao ar livre em três actos de Christoph Willibald “Orfeu e Eurídice” subir ao palco e também o concerto pela The Deutsche Kammerphilharmonie Bremen. Os bilhetes para estes e outros espectáculos do festival podem ser adquiridos através do website MacauTicket.