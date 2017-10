Macau perde com a Índia e está fora da Taça da Ásia das Nações  

A selecção de Macau está fora da fase final da edição de 2019 da Taça da Ásia das Nações, depois de ontem ter sido derrotada pela Índia por 4-1 em partida a contar para a quarta ronda do Grupo A da campanha de qualificação para a fase decisiva da competição.

A jogar perante o seu próprio público, no estádio Sree Kanteerava, em Bangalore, a selecção indiana não desperdiçou a oportunidade de garantir a qualificação para a fase final da principal prova de selecções do continente asiático, apesar de Macau ainda ter conseguido assinar um pequeno brilharete, ao forçar a formação anfitriã a regressar ao balneário com a igualdade a pautar o andamento do marcador.

Decidida a deixar boa impressão na Índia, a formação orientada por Chan Hiu-ming mostrou boa organização defensiva durante a recta inicial da partida, tendo resistido quase meia hora sem consentir golos. Orientada por Stephen Constantine, a Índia só aos 28 minutos conseguiu inaugurar o marcador, com o goês Rowllin Borges a rematar no miolo da grande área e a bater Ho Man Fai pela primeira vez.

O golo deixou o onze anfitrião motivado, mas foi a selecção do Lótus que acabou por marcar, com Nicholas Torrão a silenciar as bancadas do estádio Sree Kanteereva ao repôr, com um cabeceamento fulminante, a igualdade no placard, apontava o cronómetro o minuto 37.

Com o desafio empatado, a Índia voltou a ver-se obrigada a correr atrás da despesa no início da etapa complementar. A estratégia acabou por dar frutos à passagem da hora de jogo, com Sunil Chhetri, antigo jogador do Sporting Clube de Portugal, a devolver a liderança à selecção indiana.

A vantagem afigurava-se, ainda assim, periclitante e os adeptos da formação da casa só aos 70 minutos respiraram de alívio, quando o guarda-redes Ho Man Fai introduziu a bola no fundo da própria baliza.

O quarto e último golo da selecção orientada por Stephen Constantine chegou já em período de descontos, com Jeje Lalpekhlua a confirmar o triunfo histórico da selecção indiana, que garantiu assim a quarta presença na fase final da Taça da Ásia das Nações.