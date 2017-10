Macau Art Garden recebe exposição de Wong Ka Long  

O espaço Macau Art Garden acolhe, a partir de amanhã, a exposição “Armed Culture ou Cultural Arms – Helmet Series by Wong Ka Long”, do escultor Wong Ka Long. O seu trabalho “Helmet Series” tem vindo a ser desenvolvido desde 2012, fruto do interesse do artista por assuntos de alcance global, nomeadamente pelas vítimas de guerras e conflitos, mas também nas mudanças culturais e históricas que se vão registando em Macau.

“Com as suas técnicas de arte, Wong conseguiu transmitir com sucesso as suas reflexões filosóficas sobre materiais de guerra. Esta exposição constrói habilmente os três cursos de uma guerra, incorporados em autênticos capacetes de combate e com efeitos de som, ao imitar e manipular capacetes, recriando os rudimentos de uma cultura militar. Para além de exercitar a mente do público, ao instá-lo a contemplar a relação intrincada entre o material bélico e a cultura, a sua arte também encoraja a audiência a criar a sua própria cultura”, pode ler-se em comunicado remetido pela Art for All Society.

Os trabalhos de Wong Ka Long estão espalhados um pouco por toda a cidade, destacando-se a estátua em bronze de Camões, presente no Jardim do Carmo, a representação – também em bronze de Matteo Ricci – colocada junto às ruínas do antigo Colégio de São Paulo e a estátua de D. Bosco, junto ao colégio com o mesmo nome.

Wong Ka Long é licenciado em Escultura pela Academia de Belas-Artes de Guangzhou e mestre em Educação de Arte pela mesma instituição. É membro do conselho do departamento académico da Sociedade de Artistas de Macau e membro da Associação de Escultura de Macau. Além da RAEM, o escultor já expôs em cidades como Hong Kong, Nova Iorque, Pequim, Londres, Lisboa, Cantão, Singapura, Melbourne e Veneza.