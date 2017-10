IFT anuncia mestrado em Gestão da Hospitalidade  

O Instituto de Formação Turística vai lançar um novo mestrado, focado na área da hospitalidade. Fanny Vong, presidente do Instituto de Formação Turística (IFT), anunciou ontem que a instituição planeia abrir um programa de mestrado em Gestão de Hospitalidade. O curso encontra-se em fase de definição e consulta junto da assessoria jurídica e do corpo docente da instituição, não existindo ainda uma data prevista para o lançamento do curso. De acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau, a responsável referiu ainda que a licenciatura de Gestão da Hospitalidade no IFT sempre foi popular, tendo um alto grau de reconhecimento internacional, e que a indústria hoteleira tem uma certa procura nesta área. Vong explicou por fim que o programa do mestrado deverá abarcar duas turmas, cada uma das quais com 25 a 30 alunos. Dependendo do desenvolvimento do mercado e da procura dos alunos, o Instituto de Formação Turística poderá abrir outros mestrados.

