Honda prepara modelo NSX  para o Grande Prémio de Macau

A construtora japonesa de automóveis decidiu apostar no modelo NSX para competir no Grande Prémio de Macau, escassos meses depois de ter dado a conhecer o modelo junto dos seus clientes.

O evento no Circuito da Guia vai pautar a estreia de um modelo “twin-turbo” GT3 versão V6 com o emblema da Honda, sendo que um motor com as mesmas especificações chegou a equipas por duas vezes veículos da marca Acura a título competitivo.

O modelo NSX vai disputar o Grande Prémio de Macau em parceria com a equipa italiana JAS Motorsport, que teve um papel preponderante no desenvolvimento da tecnologia que equipa o veículo. O nome do piloto que vai guiar o Honda NSX GT3, porém, ainda permanece uma incógnita, devendo ser anunciado na próxima semana, de acordo com o portal Motorsport.com.

“Macau é um bom palco para mostrar o carro porque é um circuito importante não só para o mercado asiático, mas também para o europeu”, referiu Alessandro Mariani, patrão da JAS, em declarações à publicação. “Iremos levar um carro para mostrar que estamos presentes na categoria GT3, mas não posso dizer mais do que isso para já”, acrescentou.

O automóvel da Honda irá juntar-se aos carros de fábrica da Audi, da Mercedes, da Porsche e da BMW no Circuito da Guia para a edição de 2017 da Taça do Mundo de GT. A Ferrari também deverá fazer-se representar com pelo menos um carro, um Scuderia Corsa 488 GT3 destinado a Felix Rosenqvist, que venceu por duas vezes em Macau nas corridas de Formula 3 (ver texto na página 13).