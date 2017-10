“Há uma identidade muito própria [na calçada portuguesa]”  

A Fundação Rui Cunha acolhe ao final da tarde a apresentação de duas obras sobre a calçada portuguesa da autoria do fotógrafo Ernesto Matos, que irá proferir uma palestra sobre o tema. A apresentação será antecedida pela inauguração da exposição “A poética da luz na calçada portuguesa”, que reúne algumas imagens presentes nos dois livros e também pinturas da artista Teresa Portela.

Empreendeu a viagem em Lisboa, de onde rumou a outras localidades portuguesas. Seguiu depois viagem para Espanha, de onde começou a descer até África. Chegou ao Extremo Oriente e de Macau atravessou o Índico até chegar ao Hawai, de onde subiu até à Califórnia para voltar a descer até ao Brasil. Os arquipélagos dos Açores e da Madeira foram os rincões de mundo onde o fotógrafo e designer Ernesto Matos terminou a sua epopeia de “circum-navegação” em busca da calçada portuguesa espalhada pelo mundo. O espólio fotográfico recolhido nesta viagem está reunido em dois livros – “Calçada Portuguesa no Mundo – Stellis Undis Contactis” e “Calçada Portuguesa – Lux Platearum” – que são hoje apresentados na Fundação Rui Cunha, pelas 18h30.

“A minha visão sobre a calçada portuguesa acaba por ser também uma visão mais filosófica, mais poética. É uma forma de interpretar os desenhos da calçada, não vê-los apenas como pedras brancas e pretas mas vê-las também com uma dimensão mais humanista. A minha perspectiva de olhar para um chão é uma perspectiva diferente, de uma forma de interpretar esta comunicação de um povo. Praticamente só o povo português consegue deixar tapetes no chão para receber o próximo”, defendeu o fotógrafo, autor de nove livros sobre a calçada portuguesa, em declarações ao PONTO FINAL.

Para o seu último livro, “Calçada Portuguesa – Lux Platearum”, Ernesto Matos convidou o poeta e escritor António Correia a ilustrar com um poema cada uma das fotografias presentes na obra. Correia, que na nota introdutória se confessa como um “pecador” por “tantas décadas passadas sem olhar o chão”, escreve que foi a partir do convite de Ernesto Matos que passou a “olhar para o chão passando a distinguir, entre tantos pavimentos das artérias das cidades, essa maravilha artística que é a calçada portuguesa”.

Em declarações ao PONTO FINAL, António Correia explicou que ia escrevendo os poemas à medida que as imagens lhe iam sendo enviadas, cumprindo sempre com o compromisso de respeitar a temática imposta: “Forçosamente tudo o que escrevesse teria que fazer alguma alusão à pedra, ao calceteiro, à imagem da calçada. Até com as limitações de espaço [porque] muitas vezes escrevia um poema maior e depois tínhamos que cortar para caber na página”, revelou.

A apresentação dos dois livros será complementada com uma palestra sobre a calçada portuguesa, proferida por Ernesto Matos, que é também doutorando na Escola Superior de Belas-Artes de Lisboa. Presente também estará um calceteiro que irá demonstrar a diferença entre calçada e calçada portuguesa.

Amanhã, no mesmo espaço, será inaugurada a exposição “A poética da luz na calçada portuguesa”, com fotografias de Ernesto Matos e pinturas de Teresa Portela. Com as 25 imagens que compõem a mostra, o autor e designer procurou, uma vez mais, “cumprir uma volta ao mundo”.

“EU PREFIRO NÃO VER CALÇADA PORTUGUESA DO QUE VER UMA CALÇADA PORTUGUESA MAL FEITA”

“Eu quero que entre cada pedra não caiba uma mortalha de tabaco!” Esta era uma frase frequentemente ouvida da boca dos fiscais que, no século passado, inspeccionavam o trabalho dos calceteiros. Conta Ernesto Matos que, nessa altura, se fossem produzidos largos metros quadrados de calçada portuguesa e esta não estivesse bem colocada, os inspectores obrigavam ao levantamento de todo o trabalho.

Numa aldeia perto de Lisboa, Matos ouviu os lamentos de dois fiscais que dizem que “o que se vê agora não tem nada a ver com o tempo deles”. Seja na exigência destes profissionais ou das próprias câmaras perante os calceteiros, actualmente a prioridade é dada à rapidez da conclusão da intervenção em detrimento da sua qualidade, critica o fotógrafo: “Hoje em dia as formações em Portugal apostam mais na expressão de ‘arrumadores de pedras’ do que em criar calceteiros artistas que deixam trabalhos de grande valor. Hoje em dia a formação que se dá é colocar pedras no chão, já não há aquela vertente de criar grandes artistas que criem grandes trabalhos de valor. Inclusivamente também as próprias entidades camarárias não apostam nos seus passeios: é para fazer rápido e esquecem-se os valores dessa arte que é a calçada portuguesa”, lamenta.

Investigador e aficcionado pela calçada portuguesa, Ernesto Matos critica o afastamento dos portugueses de um dos símbolos maiores da sua cultura e história. O autor sustenta mesmo que muitos “não sabem o que é a calçada portuguesa e confundem calçada com calçada portuguesa”: “São duas coisas completamente distintas! Há uma identidade muito própria e reconhece-se uma calçada de uma calçada portuguesa”, atira.