Gravações de nova novela da TVI arrancam na próxima semana

As cenas de “Condição Humana” que têm Macau como pano de fundo começam a ser gravadas na próxima semana. A novela, que deverá estrear em Portugal em meados de Novembro, traz ao território os actores Diogo Infante, João Catarré e Sara Prata.

Marco Carvalho

Os actores portugueses Diogo Infante, João Catarré e Sara Prata vão estar em Macau na próxima semana para gravar algumas das cenas de “Condição Humana”, novela da TVI que deverá chegar ao pequeno ecrã em Novembro próximo.

Ao que o PONTO FINAL conseguiu apurar junto de fonte da estação de Queluz, Diogo Infante, João Catarré e Sara Prata chegam a Macau no sábado, estando o início das filmagens previsto para segunda-feira. O processo de gravação deverá prolongar-se por pelo menos uma semana, referiu a mesma fonte.

As gravações de “Condição Humana” – o nome do projecto é ainda provisório – tiveram início em Setembro, mês em que foram tornados públicos os nomes dos actores que integram o elenco da nova novela. A 22 de Setembro a TVI revelou através do Insta Stories – uma funcionalidade da rede social Instagram que permite partilhar imagens e vídeos que desaparecem ao fim de 24 horas – alguns detalhes relativos ao enredo e à narrativa da nova telenovela. Fernanda Serrano, Sara Prata e João Catarré dividem entre si o protagonismo no que aos papéis principais diz respeito. Já o estatuto de maus da fita estará entregue a Diogo Infante e a Jani Zhao, actriz de 25 anos de ascendência chinesa que brilhou em produções como “Rebelde Way”, “Morangos com Açúcar” ou “Coração d’Ouro”.

Tendo por base um argumento escrito por Artur Ribeiro, “Condição Humana” tem como pano de fundo a tranquilidade de Setúbal e o frenesim urbano de Macau. A novela obrigou João Catarré a perder cerca de vinte quilos para encarnar a personagem a que o actor da vida no pequeno ecrã.

“Condição Humana” pauta ainda o regresso à estação de Queluz de duas jovens actrizes que iniciaram a carreira com a TVI: Sofia Arruda e Sara Barradas. Do elenco fazem ainda parte Afonso Pimentel e nomes de referência do panorama das artes de palco portuguesas, como é o caso de Nuno Homem de Sá, Luís Esparteiro e Manuela Couto, entre outros.

Completam o núcleo de actores Ana Lopes Gomes, Filipe Matos, Maria Hasse, João Brás, Sandra Faleiro, Rodrigo Tomás, Liliana Brandão, João de Brito, Tó Melo, Luís Ganito, Bárbara Branco, Maria Emília Correia, Anna Eremin, João Lagarto, Ana Varela, Sabri Lucas, Duarte Gomes e Vítor d’Andrade.

As gravações de “Condição Humana” pautam o regresso de Diogo Infante a Macau, cinco anos depois do actor ter estreado no território “Preocupo-me, logo existo”, uma narrativa que Infante qualificou na altura como “um grito de revolta” face a muitas inquietações e ansiedade.