Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau é garantia de “prosperidade e estabilidade”

A dinamização do projecto da “Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau” vai propiciar um sentido relevante de enriquecimento, garantindo “ainda mais” prosperidade e estabilidade para Macau, considera o coordenador do Gabinete de estudo das Políticas do Governo da RAEM. Lao Pun Lap marcou ontem presença num seminário onde foi enaltecida a ideia de que Macau deve desenvolver vantagens únicas para tirar proveito da medida.

Pedro André Santos

Especialistas, académicos e representantes de vários sectores da sociedade local – mas também da República Popular da China e da vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong – marcaram ontem presença num seminário que visou a partilha de opiniões sobre o tema “Desenvolver as potencialidades de Macau e construir em conjunto a Grande Baía Guangdong – Hong Kong – Macau”.

A iniciativa propôs-se contribuir para o aprofundamento do conhecimento de que a sociedade dispõe sobre a construção da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau, bem como promover a participação dos vários sectores, tendo em vista o aproveitamento das potencialidades singulares do território. Tais potencialidades deverão ser exponenciadas com a construção da Grande Baía.

Lao Pun Lap, coordenador do Gabinete de Estudo das Políticas do Governo de Macau, augura um futuro próspero para o território com o desenvolvimento da Grande Baía, projecto que conta já com projecção a nível nacional: “A construção da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau poderá garantir, ainda mais, a prosperidade e a estabilidade de Macau, a longo prazo, e melhor impulsionar o desenvolvimento da diversificação adequada da economia, dando lugar a uma nova conjuntura, ansiosamente esperada no que concerne ao aprofundamento da cooperação entre Macau e as nove cidades da região do Pan-Delta do Rio das Pérolas e Hong Kong”, apontou.

No entender do responsável, Macau deverá, no futuro, “identificar e explorar potenciais privilégios” com este crescimento, aproveitando para “reforçar o seu papel no desenvolvimento económico nacional”. Lao Pun Lap reforçou também que Macau apresenta “vantagens únicas” devido ao seu posicionamento, que servirá também como uma “base de intercâmbio e de cooperação onde predomina a cultura chinesa com as com a coexistência de uma cultura diversificada”.

Análise sector a sector

O desenvolvimento das vantagens únicas que Macau oferece, bem como o modelo de integração do território na construção da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau mereceu comentários e sugestões da parte de especialistas de várias áreas, com particular destaque para os sectores empresarial e da educação.

Durante a sua intervenção, Lai Xiaomin, director-executivo da Huarond Investment Stock Corporation Limited, sublinhou a necessidade de as grandes empresas participarem “de uma forma produtiva” na construção da Grande Baía: “A nossa empresa está a desenvolver-se a um ritmo muito elevado, temos que fazer mais e melhor na gestão dos activos e investimento. Estamos a ter um papel muito importante neste aspecto. A nível regional é necessário realçar a importância do capital investido na Grande Baía. Se tivermos orçamento suficiente, podemo-nos desenvolver em todos os aspectos, na formação de talentos e pessoas qualificadas, entre outros”, apontou o empresário.

Por sua vez –e dando voz às instituições de ensino de Macau – a presidente do Instituto de Formação Turística, Fanny Wong, realçou durante a sua intervenção a “importância da educação” no desenvolvimento da Grande Baía, considerando que há “políticas locais favoráveis ao desenvolvimento” da região.

Por parte do Instituto Politécnico de Macau, Lam Fat, professor do Centro de Estudos de Culturas Orientais e Ocidentais da instituição, referiu a importância “de se saber como posicionar Macau neste projecto” visto que a Grande Baía “irá trazer novas oportunidades” para a RAEM.

O seminário sobre a construção da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau é fruto de uma organização conjunta do Gabinete de Estudo das Políticas do Governo da RAEM, do Grand Thought Think Tank e da Associação Económica de Macau. O Departamento de Assuntos Económico do Gabinete de Ligação do Governo Central na RAEM associou-se ao certame na qualidade de entidade colaboradora.