Governo quer tomar o pulso à população sobre as LAG  

O Executivo encontra-se presentemente a elaborar as Linhas de Acção Governativa para o próximo ano, o conjunto de políticas que vai nortear a acção do Executivo durante os meses de 2018. Neste contexto, encontra-se a decorrer desde ontem e até ao próximo dia 25 uma campanha pública de recolha de opiniões que pretende abranger os diferentes sectores da sociedade.

“Por meio desta iniciativa, pretende-se mobilizar a comunidade na construção e desenvolvimento da RAEM. Ao juntar ideias e conjugar esforços, o Governo pretende integrar no seu trabalho as opiniões e sugestões da população que forem viáveis e construtivas. Desta forma, tenciona-se aperfeiçoar a acção governativa para que alivie as preocupações da população e minore as suas dificuldades, ao mesmo tempo em que se encoraja o processo colectivo”, explica o Executivo num comunicado enviado às redacções.

Durante o período de recolha de opiniões o Governo vai colocar em circulação diversos materiais tendo em vista a promoção das Linhas de Acção Governativa, através de vários meios de comunicação, incluindo a televisão, a rádio, a imprensa e as redes sociais.

As Linhas de Acção Governativa compreendem as áreas da administração e justiça, da economia e finanças, da segurança, dos assuntos sociais e cultura, dos transportes e obras públicas e ainda uma avaliação ao trabalho desenvolvido pelos comissariados da auditoria e contra a corrupção.

Para o ano de 2017, o Chefe do Executivo definiu que a acção governativa do Governo da RAEM seria orientada pelo lema “Implementação progressiva do planeamento, construção conjunta de um bom lar”.