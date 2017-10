Cooperação inter-regional pode aliviar censura na edição, defende Lam Fat Iam

O director executivo do Centro de Estudos das Culturas Sino-Ocidentais do Instituto Politécnico de Macau disse esta quarta-feira acreditar que a cooperação inter-regional com o Continente vai contribuir para aliviar a censura na edição de publicações.

“Eu penso que depende da temática e dos requisitos de diferentes territórios, mas claro que seria positivo se não houvesse tanta censura e que pudesse haver mais abertura em termos de criatividade, mas penso que com o desenvolvimento inter-regional esta situação possa melhorar”, disse Lam Fat Iam.

O director executivo do Centro de Estudos das Culturas Sino-Ocidentais do Instituto Politécnico de Macau falava à margem do “Seminário sobre a construção da Grande Baía de Guangdong-Hong Kong-Macau”, promovido pelo gabinete de Estudo das Políticas do Governo de Macau, Associação Grand Thought Think Thank e Associação Económica de Macau.

Lam Fat Iam apontou que os diferentes ordenamentos jurídicos de Macau, Hong Kong e do interior da China complicam o desenvolvimento da área da edição, mas disse que seminários como o de hoje ajudam a resolver situações de conflito: “Alguns conflitos podem ser resolvidos futuramente, porque em termos de custos de publicação, em Macau é menor, e também temos mais procura ou oferta em termos internacionais, dos chineses do ultramar e até dos países de língua portuguesa”, acrescentou.