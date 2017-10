C&C Advogados alvo de protestos por parte de associação de Fujian

A Associação Macau Nam An Shishan quer “a verdade” e Rui Cunha, sócio-fundador da C&C Advogados, declara-se de “consciência tranquila”. Ontem, na Avenida da Praia Grande, membros de um grupo de representantes da comunidade da província de Fujian protestou contra o facto de terem perdido um processo judicial que se prolongava desde 2009: o veredicto determina que a associação vai ter de abandonar a sede onde se reunia.

Joana Figueira

joanafigueira.pontofinal@gmail.com

Membros da Associação Macau Nam An Shishan manifestaram-se ontem à porta do escritório de advocacia C&C Advogados, na Avenida da Praia Grande, depois de na terça-feira terem sido notificados de que a sede do organismo pode vir a ser colocada à venda por decisão do tribunal. O processo agora concluído esteve arrastava-se nos tribunais desde 2009 e o grupo, composto por mais de seis mil pessoas oriundas das regiões de Shishan e Nanan, na província de Fujian, foi representado por dois escritórios de advocacia, um deles o escritório redigido por Rui Cunha.

Com o protesto, a Associação Macau Nam An Shishan procura “a verdade” sobre o teor do veredicto final dos tribunais. No edifício da C&C Advogados foi colocado um letreiro com um único carácter chinês , o carácter para “injustiça”, revelou Rui Cunha, sócio-fundador do escritório de advocacia. E foi precisamente uma situação de injustiça que Loi Chi On, presidente da associação e vice-presidente da Aliança de Povo de Instituição de Macau, alegou, em declarações aos jornalistas.

Em Agosto de 2009, a Associação Macau Nam An Shishan assinou um contrato-promessa para aquisição de uma fracção autónoma, sendo vendedora a Fábrica de Malhas Três Estrelas Macau Limitada. A hipoteca, no valor de 500 mil patacas foi registada no Banco Nacional Ultramarino (BNU) e não vai ser restituída à associação, disse Loi Chi On, apontando que o montante total avançado ao BNU e à C&C Advogados foi de 700 mil patacas.

Na mesma altura, houve que aguardar a regularização dos corpos gerentes da associação, o que fez com que a escritura pública de compra e venda viesse a aser feita apenas no dia 27 de Novembro do mesmo ano.

Acontece que, naquele mês, “já tinha sido colocada uma providencia cautelar de arresto sobre a mesma fracção no Tribunal Judicial de Base para assegurar uma elevada dívida da unidade fabril a um banco de Hong Kong [Banco Hang Seng], sendo favoravelmente decidido e decretado o arresto dessa fracção”, explica a C&C Advogados em comunicado.

Aos jornalistas, Loi Chi On, número dois da lista que deputada-eleita Song Pek Kei encabeçou às eleições de 17 de Setembro, disse que foi o BNU que “aprovou o negócio, mas o Banco Hang Seng controlava a propriedade”: “Na primeira acção judicial, [a instituição bancária] disse que a empresa tinha em dívida 18 milhões de patacas e na segunda acção judicial foram acrescentados 64 milhões à mesma dívida. Durante todo o processo, a empresa desapareceu”, explicou o dirigente associativo.

Rui Cunha afirmou que, quando o seu escritório pegou no processo, não tinha qualquer conhecimento que “no dia 10 de Novembro havia sido decretado e registado o arresto judicial sobre a fracção”, já que “o arresto é por si uma providência cautelar normalmente sigilosa”.

Do facto resultavam apenas duas vias para ultrapassar a situação e fazer com que o espaço continuasse a ser utilizado pelos membros da associação, que ali se reúnem duas vezes por mês: “Uma via seria a impugnação – o que foi feito – por via de uma figura jurídica que é o embargo de terceiros, alegando que essa propriedade já tinha sido transferida para outro proprietário antes de decretar o arresto e tentar ver se, assim, isto era retirado dos bens que haviam sido arrastados. Não houve sucesso porque era necessário provar que efectivamente a transacção já estava feita e não estava”, revela Rui Cunha.

O advogado frisou que houve uma altura durante o processo em que o caso foi transferido para outro advogado “que falhou na tentativa de conseguir fazer vingar a tese do embargo de terceiros”.

Uma segunda via seria o uso do “argumento de haver a posse porque [os membros da associação] já tinham instalado um local de culto e, só por isso, para nós foi um factor muito importante para dar o suporte e procurar ajudá-los a resolver a situação. Mas sem sucesso”.

O presidente da Associação Macau Nam An Shishan referiu ontem que, em 2009, o valor da fracção autónoma era de mais de dois milhões de patacas e que o aumento do preço do imobiliário atirou o valor (actual) para “mais de 20 milhões”. A C&C Advogados sublinha que foi “a subida do valor da fracção no mercado imobiliário local [que] inviabilizou um acordo entre as partes interessadas”.

Em declarações ao PONTO FINAL, Rui Cunha defendeu que a manifestação “foi uma surpresa porque há quatro ou cinco dias os dirigentes da associação estiveram aqui [C&C Advogados] em modos muito cordiais pedindo até que ajudássemos a fazer e foi feita e entregue a proposta formal ao banco – a proposta já bastante próxima – e que abria o caminho para um entendimento”.

Antes da entrega da última proposta, a “diferença tão grande de 10 milhões de patacas que havia transformou-se em dois milhões e pouco de diferença. A associação tinha conseguido recolher fundos que lhe permitiam dar até um certo montante, o banco conseguia reduzir também o necessário e a diferença passou a ser de dois milhões e pouco, o que eu penso que abriu uma nova oportunidade de se chegar a um entendimento”, referiu o causídico.

O advogado disse ficar à espera de saber se a manifestação – para a qual as autoridades estabeleceram um limite de 60 pessoas – “fez parte de uma mudança estratégica”. E vão continuar a acompanhar o caso? “Se eu visse uma hipótese de resolver a questão, eu acompanhava até ao fim. Mas no dia seguinte dizia “sim, senhor. Acabei o meu trabalho”, rematou Rui Cunha.