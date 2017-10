Ávila regressa à competição em Ningbo para a primeira de três finais

O Campeonato Chinês de Carros de Turismo (CTCC) regressa este fim-de-semana, depois de uma pausa de cerca de dois meses no calendário competitivo. A estreia da prova no Circuito Internacional de Ningbo constitui a primeira das três provas que compõem a recta final da temporada. Na sétima posição da geral, Rodolfo Ávila ambiciona voos mais alto.

O piloto português de Macau, Rodolfo Ávila, parte este fim-de-semana uma vez mais rumo ao desconhecido ao competir num novo circuito, mas desta vez o piloto local não será o único nessa posição. Localizado em Chunxiao, na zona costeira de Beilun, arredores da cidade de Ningbo, o mais novo circuito aumomobilístico da República Popular da China tem um perímetro de 4,015 km e 22 curvas.

A corrida deste fim-de-semana irá marcar a inauguração oficial do traçado e o piloto da SAIC Volkswagen espera voltar às posições de topo na competição: “Este é um circuito novo, para mim e para todos, e vamos a ver como se comporta o carro. Obviamente que gostaria de terminar num dos lugares do pódio, mas isso depende de vários factores e alguns deles estão para além do meu controlo”, explicou Ávila, num comunicado enviado às redacções.

O piloto português radicado na RAEM ocupa o sétimo posto da classificação geral do Campeonato Chinês de Carros de Turismo (CTCC), em igualdade pontual com o quinto classificado, mas tem contribuído para que a SAIC Volkswagen esteja na liderança no âmbito do campeonato de construtores.

Enquanto o CTCC esteve interrompido, ao longo dos últimos dois meses, Ávila manteve-se activo, participando nas provas de Xangai e Chengdu do Campeonato da China GT, na categoria GT4, onde obteve um pódio, aos comandos de um Aston Martin Vantage GT4 da equipa chinesa ZIA FEA Racing.

“A categoria GT4 é a categoria de carros de Grande Turismo que mais tem crescido em todo o mundo e por isso, quando me foi feito o convite, achei que faria todo o sentido aceitar”, adianta o piloto. “Os meus companheiros de equipa são pilotos amadores, que ainda estão a dar os primeiros passos neste desporto, portanto não tínhamos objectivos altos em termos de resultados. Mesmo assim, ainda conseguimos subir ao pódio em Xangai, o que foi inesperado e que deixou a equipa muito satisfeita com a minha contribuição”, explicou Ávila. O piloto local não coloca de parte a possibilidade de disputar mais provas do Campeonato da China GT num futuro próximo.

Como o Campeonato Chinês de Carros de Turismo vai partilhar o evento com o Campeonato do Mundo FIA de Carros de Turismo (WTCC), o formato do fim-de-semana será diferente. As actividades em pista do CTCC têm início na sexta-feira, com duas sessões de treinos-livres. No sábado realiza-se a qualificação e a primeira corrida, estando programada para o final da manhã de domingo a segunda corrida.

Depois desta prova, Rodolfo Ávila vai correr em Hubei e Xangai, encerrando o calendário da competição para 2017.