Autocarros: Governo injecta anualmente mil milhões de patacas  

O secretário para os Transportes e Obras Públicas, Raimundo do Rosário, disse ontem que o Governo subsidia as empresas que operam os autocarros públicos com mil milhões de patacas ao ano e que, depois do aumento do preço das viagens anunciado há uma semana, o subsídio vai ser reduzido para um valor entre os 700 e os 800 milhões de patacas.

De acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau, para além do aumento das viagens de autocarros – o primeiro num período de 10 anos – o Executivo vai disponibilizar apoio financeiro tendo em conta a diferença entre o valor do serviço das empresas de autocarros e do rendimento dos preços das viagens, para o qual o Governo irá estabelecer uma percentagem máxima.

Chiang Ngoc Vai, vice-director da Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT), acrescentou que depois do aumento as receitas das empresas de autocarros vão manter-se inalteradas.