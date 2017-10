Argentino Esteban Guerrieri vai disputar quatro últimas rondas do WTCC

O argentino Esteban Guerrieri vai disputar as quatro últimas rondas do Campeonato do Mundo de Carros de Turismo (WTCC), anunciou esta quarta-feira a assessoria de imprensa da Campos Racing. O piloto, de 32 anos, tem assim a oportunidade de se estrear no Circuito da Guia, depois de competir no Circuito Internacional de Ningbo já no próximo fim-de-semana e de mostrar o seu valor no traçado japonês de Motegi. O argentino deu nas vistas em Abril, ao vencer no Circuito urbano de Marrakech, em Marrocos, naquela que foi apenas a sua segunda incursão nas lides do Campeonato do Mundo de Carros de Turismo. No mais novo circuito automobilístico do Continente, Guerrieri vai procurar bater o pé à concorrência, uma vez mais ao volante de Chevrolet Cruze TCI pertencente à formação espanhola Campos Racing. O piloto argentino diz-se feliz por poder mostrar o seu valor: “Sinto uma felicidade muito grande, sabendo que poderei disputar o que resta da temporada do WTCC. Os últimos dois meses foram de trabalho intenso com o propósito de garantir o apoio financeiro necessário para competir durante a recta final da temporada”, explicou Guerrieri, citado num comunicado enviado às redacções pela Campos Racing.

