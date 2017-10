Agnes Lam defende criação de mecanismo de ajustamento salarial

Os deputados-eleitos Agnes Lam e José Pereira Coutinho defendem que o salário mínimo deve ser estendido a todas as actividades profissionais. A professora da Universidade de Macau considera que o Governo deve apostar num mecanismo para actualização dos salários. Pereira Coutinho, por sua vez, defende que o Conselho Permanente de Concertação Social não é representativo dos trabalhadores de Macau.

Depois da ala laboral do Conselho Permanente de Concertação Social (CPCS) ter avançado com uma proposta de aumento do salário mínimo nos sectores da limpeza e segurança da administração predial de pelo menos cinco por cento, Agnes Lam defende que o Governo devia avançar para a criação de um mecanismo de definição da percentagem no ajustamento salarial.

Ao PONTO FINAL, a deputada-eleita disse que está a trabalhar numa proposta que quer apresentar ao Governo nos próximos meses, nomeadamente no que diz respeito ao aumento do número de índices utilizados em Macau para actualização dos salários. Agnes Lam defendeu ainda que deve ser criado um mecanismo específico a ser aplicado no caso dos residentes não permanentes.

Já o deputado reeleito José Pereira Coutinho defende que o CPCS “é um órgão tão fechado que não representa a maioria dos trabalhadores de Macau” e que o aumento de pelo menos cinco por cento – que representa um aumento das actuais 30 patacas para as 31,5 patacas por hora – “é pouco”. Pereira Coutinho destaca que o salário mínimo “deve ser aplicado de uma forma mais geral na sociedade” e “deveria ser estendido a todas as profissões”.

Agnes Lam afina pelo mesmo diapasão e reitera a ideia de José Pereira Coutinho: “Acredito que, na generalidade, deveria existir um salário mínimo para toda a gente. Mas, ao mesmo tempo, qual deveria ser esse mínimo? Precisamos de ser muito cuidadosos porque poderá ser muito alto ou muito baixo e não ser adequado para toda a gente”, declarou ao PONTO FINAL.

A académica destaca os parâmetros da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) como exemplo a ser seguido pelo território. “Penso que devemos ter sempre em consideração a maior referência, a referência mais importante que é a OCDE”, sublinha.

Agnes Lam explica ainda que a “OCDE considera que a média dos salários intermédios já significa que a pessoa se encontra abaixo da linha que limita eventuais situações de pobreza. Portanto, pessoas que abaixo do limiar de pobreza serão aqueles que recebem menos do que o ordenado intermédio. Neste caso, o salário mínimo deve ser sempre equivalente ao salário médio”, salientou.