Activista britânico impedido de entrar em Hong Kong

Um activista britânico que é crítico da República Popular da China e defende a democracia em Hong Kong foi ontem impedido de entrar na antiga colónia britânica, noticiou a imprensa local.

Segundo o portal Hong Kong Free Press (HKFP), Benedict Rogers, vice-presidente da comissão dos direitos humanos do Partido Conservador no Reino Unido, aterrou esta manhã no aeroporto de Hong Kong, proveniente de Banguecoque, capital da Tailândia.

Benedict Rogers disse ao HKFP que o serviço de imigração de Hong Kong lhe negou a entrada na cidade por volta das 13:50, sem que lhe fosse dada qualquer justificação.

Rogers viveu em Hong Kong entre 1997 e 2002. Na sequência da prisão em Hong Kong dos activistas Joshua Wong, Nathan Law e Alex Chow, o britânico escreveu um artigo de opinião a defender que “a comunidade internacional deve erguer a voz e parar com a vergonhosa subserviência para com a China”: “É absolutamente bizarro… Eu recebi um aviso de que isto podia acontecer, por isso estava mentalmente preparado, mas estava à espera que não acontecesse. Sinto-me muito chocado”, disse Rogers ao The Guardian após ter sido impedido de entrar em Hong Kong. “Sinto que é outro exemplo, senão da morte, então da agonia do princípio ‘Um país, dois sistemas’”, acrescentou.

A chefe do Executivo de Hong Kong, Carrie Lam, não comentou o caso, quando questionada sobre o incidente numa conferência de imprensa que se seguiu à apresentação das suas primeiras linhas de acção governativa da região para o próximo ano.

“Não faço comentários sobre casos individuais de entradas [no território]. Estou certa de que esta é uma questão das autoridades da imigração”, disse.