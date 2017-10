Uma Semana de Ciência e Tecnologia para despertar o interesse nos mais novos

A edição de 2017 da Semana de Ciência e Tecnologia arranca hoje no “The Venetian”. O evento te por objectivo promover a ciência junto dos mais novos jovens e conta com a participação de cerca de 70 expositores oriundos da República Popular da China.

Arranca hoje mais uma edição da Semana de Ciência e Tecnologia, um evento de cariz científico que se realiza este ano sob o tema “Deslocação inteligente – Compartilhar vida de qualidade”. O programa do certame inclui palestras, workshops, espectáculos e concursos e esta quarta-feira será inaugurada a exposição “Civilização Chinesa e Inovação Científica e Tecnológica”. O evento decorre até ao próximo Domingo no Cotai Expo Hall, no Venetian.

“Estamos a tentar promover a popularização da ciência junto dos jovens das escolas secundárias e fazê-los interessarem-se pelo campo da ciência. Este evento foca-se principalmente nos mais novos, mas também visa a popularização científica entre os adultos”, disse Ma Chi Ngai, presidente do Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e Tecnologias (FDCT), em declarações ao PONTO FINAL.

A Semana de Ciência e Tecnologia será espaço de divulgação de vários avanços em termos de inovação e invenção científica e tecnológica, palestras, competições científicas e uma montra dos esforços locais de popularização científica. A iniciativa tem por objectivo dar a conhecer junto dos residentes do território o progresso e o desenvolvimento científico e tecnológico da China.

Ao programa acresce a mostra “Civilização Chinesa e Inovação Científica e Tecnológica”, que atrai ao território cerca de 70 expositores, entre os quais estão empresas, laboratórios de investigação e instituições de ensino superior da China Continental. A exposição está dividida em três áreas dedicadas às inovações de cariz aeroespacial, de cariz marítimo e ainda às inovações registadas no domínio das telecomunicações, através da exibição de alguns modelos de projectos desenvolvidos no país.

Depois dos 18 mil participantes registados no ano passado, as previsões para este ano apontam para pelo menos mais de 10 mil pessoas, já que foi retirado um dia ao evento, explicou o dirigente. A novidade este ano, revelou Ma Chi Ngai, é a tentativa de chegar a um público mais alargado através da aposta na comunicação também nas línguas portuguesa e inglesa.

A semana dedicada às inovações científicas e tecnológicas é organizada pelo Conselho de Ciência e Tecnologia e recebe o apoio do Ministério da Ciência e Tecnologia da China, do Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia de Macau (FDCT) e do Centro de Ciência de Macau.

Os expositores e a mostra podem ser visitados ao longo de todo o dia e estarão patentes no Cotai Expo Hall, no Venetian, até ao próximo Domingo.