Uma foto por dia

Futebol para todos: Muhammad Azuan Abdul Rasiad, da Malásia, e os seus colegas de equipa, preparam-se antes do jogo de futebol de cinco entre a Malásia e a Tailândia, a contar para os para-jogos 2017 da ASEAN. O futebol para cegos é uma modalidade para jogadores invisuais ou com dificuldades acrescidas de visão. Todos os jogadores, excepto o marcador, têm que usar uma venda para garantir que o jogo tem de ser disputado com justiça, pois nem todos os atletas apresentam graus similares de cegueira. A bola está equipada com sinos ou com um mecanismo sonoro que permite aos jogadores identificar a sua localização. A equipa de futebol para invisuais da Malásia foi fundada pelo treinador malaio Sunny Shalesh e a sua mulher, em 2009. EPA/FAZRY ISMAIL

