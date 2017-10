Tsai Ing-wen comprometeu-se a defender “democracia” e “estilo de vida” de Taiwan

Num discurso ontem proferido, por ocasião do Dia Nacional da República da China, a presidente taiwanesa prometeu manter o actual status quo no que toca às relações com Pequim. Tsain Ing-wen assumiu ainda a defesa da democracia e da liberdade na Formosa, não obstante o aumento da pressão a que Taiwan está sujeita da parte do Governo Central.

A Presidente de Taiwan comprometeu-se esta terça-feira a “salvaguardar a democracia e a liberdade”, o “estilo de vida” e o espaço internacional da ilha face às renovadas pressões por parte da República Popular da China, no discurso que proferiu pelo Dia Nacional formosino.

Tsai Ing-wen discursou na Praça do Palácio Presidencial diante de centenas de dignitários estrangeiros, incluindo o primeiro-ministro do Tuvalu, Enele Sosene Spoaga, a segunda vice-presidente das Honduras, Ava Rossana Guevara Pinto ou o presidente do Supremo Tribunal de Justiça do Paraguai, Luis María Benítez Riera.

Sobre os laços com Pequim, Tsai destacou que este ano se celebra o 30.º aniversário do início dos contactos civis, interrompidos em 1949 até 2 de Novembro de 1987, data do levantamento da proibição de visitas de taiwaneses à China.

A Presidente de Taiwan fez votos por uma melhoria das relações, baseada nas conquistas e boa vontade acumulada nos últimos 30 anos, mas sem oferecer, porém, detalhes concretos ou novas directrizes que vão mais além da manutenção do ‘status quo’: “A nossa boa vontade não mudará, os nossos compromissos não mudarão, não voltaremos ao velho caminho da confrontação e não iremos ceder diante da pressão”, assinalou Tsai, numa altura em que Pequim tem exercido forte pressão sobre a ilha, com manobras políticas bloqueando a sua participação na cena internacional e ‘roubando-lhe’ aliados diplomáticos.

Taiwan é um país “amante da paz” que procura desempenhar um papel mais destacado no mundo e intensificar os seus laços com o sudeste asiático e a Índia a fim de conquistar uma posição internacional mais vantajosa, disse Tsai.

O Dia Nacional celebra-se sob a sombra do início, no próximo dia 18, do XIX Congresso do Partido Comunista Chinês, com vozes a advertirem para conflitos iminentes e até para a possibilidade de o Presidente chinês, Xi Jinping, estabelecer uma data limite para a unificação com Taiwan.

O primeiro-ministro taiwanês, Lai Ching-te, afirmou na sexta-feira, após uma interpelação parlamentar, não haver indícios de um conflito iminente entre os dois lados do Estreito.

Vários políticos e especialistas norte-americanos, incluindo o antigo representante dos Estados Unidos na ilha, Richard Bush, e o analista da instituição Project 2049, Ian Easton, falam de datas limites para a unificação e de mesmo de uma invasão da ilha, provavelmente para o ano 2020.

As mudanças no panorama internacional, com a chegada ao poder de líderes como Donald Trump ou o conflito na península da Coreia, que dá a China uma carta para jogar com Washington, não são positivas para a ilha, segundo a opinião de muitos especialistas em Taiwan.

A imparável ascensão económica, política, estratégica e militar da China também representa uma ameaça à autonomia da Formosa e um obstáculo para a manutenção do seu espaço internacional e os laços com os seus 20 países aliados.

Taiwan – a ilha onde se refugiou o antigo governo chinês depois de o Partido Comunista tomar o poder no continente, em 1949, e que continua a ostentar o nome de “República da China” (sem o adjetivo “Popular”) – é vista por Pequim como uma província da China e não uma entidade política soberana.

Pequim defende a reunificação pacífica, mas ameaça usar a força caso a ilha declare independência.