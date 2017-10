Terreno recuperado na Ilha Verde destinado aos bombeiros

O Governo conduziu ontem uma acção de despejo tendo em vista a desocupação e recuperação de um terreno situado na Travessa do Crisântemo, na Ilha Verde, por ter sido declarada a caducidade do lote. De acordo com um comunicado da Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transporte (DSSOPT), “o terreno destina-se ao posto operacional provisório de bombeiros, e não foi devolvido ao Governo pelo concessionário inicial porque se encontrava ilegalmente ocupado”.

O talhão conta com uma área de cerca de 400 metros quadrados e foi concedido provisoriamente por arrendamento. Porém, este foi “ilegalmente ocupado por desconhecidos e não foi possível proceder à sua entrega”, levando a DSSOPT a abrir um processo para notificar os ocupantes e exigir a desocupação do espaço dentro do período estipulado por lei.

Findo o prazo para a desocupação do terreno, o grupo de trabalho interdepartamental do Governo realizou ontem a acção de despejo para a desocupação e recuperação do lote, e futuramente dará início à obra de construção do posto operacional provisório de bombeiros.