Táxis: CPSP regista 241 infracções na Semana Dourada  

De acordo com os números divulgados pelo Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP) e divulgados pela emissora em língua chinesa da Rádio Macau, as autoridades locais registaram um total de 241 infracções relacionadas com taxistas. Destas, cerca de 90 por cento estiveram relacionadas com a recusa de transporte a passageiros e com cobrança excessiva pelas viagens. O CPSP avança ainda que foram multados 12 taxistas ilegais. Estes números dizem respeito ao período de 10 dias da Semana Dourada.

Durante este período entraram e saíram de Macau mais de 900 mil pessoas, a maioria das quais pela fronteira das Portas do Cerco, pelo Aeroporto Internacional de Macau e pelo Terminal Marítimo da Taipa. No aeroporto registou-se um aumento de 23,1 por cento no fluxo de passageiros e no Terminal Marítimo da Taipa este valor foi de 15,8 por cento.