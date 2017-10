Taiwan não espera reforço no número de estudantes do território que estudam na Formosa  

O novo director-geral do Gabinete Económico e Cultural de Taipé em Macau, Chen Sheue-hwai, garantiu ontem que a Formosa vai continuar a melhorar a o processo de matrícula de estudantes de Macau em universidades taiwanesas. Apesar da concessão de facilidades, as autoridades taiwanesas não esperam um aumento substancial no número de alunos da RAEM que queiram frequentar as universidades da Ilha.

Elisa Gao

A Casa Memorial do Dr. Sun Yat Sen celebrou ontem o 106º aniversário da Revolução de 1911. A Formosa assinala a 10 de Outubro – também chamado de “Duplo Dez” – o dia nacional da República da China. Chen Sheue-hwai, o novo director-Geral do Gabinete Económico e Cultural de Taipé no território, lembrou que Macau e Taiwan estão intimamente relacionados com a memória de Sun Yat Sen, sublinhando que a comunicação entre os dois territórios é mais próxima do que noutros lugares.

“Nos últimos anos, a comunicação e a cooperação em profundidade entre o Governo e a sociedade em Taiwan e Macau alcançaram resultados frutuosos. Espero que todos os círculos sociais possam continuar a levar adiante o espírito do doutor Sun Yat Sen, em prol da promoção da prosperidade de Taiwan e de Macau”, afirmou Chen frente à estátua de Sun Yat Sen, localizada no átrio da Casa Memorial.

Chen Sheue-hwai assumiu o cargo a 17 de Julho deste ano. Nos três últimos meses, o responsável diz ter-se sentido muito feliz em Macau, contou ao PONTO FINAL: “Estive aqui oito vezes antes de assumir este cargo. Sinto-me muito bem em relação a Macau. É um pouco como a minha ilha natal, Matsu. Ambas tiveram origem em aldeias piscatórias muito antigas e eu estou muito feliz por estar aqui”. Relativamente ao trabalho que tenciona desenvolver no território, Chen Sheue-hwai diz esperar continuar a aprofundar a comunicação em domínios como a cultura, a educação e o turismo entre Taiwan e Macau.

Questionado sobre se as universidades de Taiwan vão expandir o processo de recrutamento de alunos em Macau, Chen não se mostrou optimista. “Actualmente, devido à quebra da natalidade, a tendência global é que nenhum lugar é capaz de expandir as matrículas. É claro, esperamos que os estudantes de Macau favoreçam Taiwan e estudem em Taiwan, esta é a nossa expectativa. Com a quebra da fertilidade, o resultado é que a população será cada vez menor”, respondeu o responsável.

Chen assegurou que tenciona facilitar o processo de matrícula, tendo em conta o tipo de quadros qualificados de que Macau necessita. Um dos propósitos do Gabinete passa por garantir que os estudantes locais não tenham qualquer dificuldade em encontrar emprego quando regressarem ao território.

A par com a celebração do “Duplo Dez”, foi ontem inaugurada uma exposição de intercâmbio entre Taiwan e Macau, de artistas de gravura, que está situada no terceiro andar da Casa Memorial. A mostra reúne cerca de 40 obras e pode ser visitada até 30 de Outubro.