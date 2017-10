Tailândia: Junta Militar convoca eleições para 2018

O primeiro-ministro da Tailândia, general Prayut Chan-ocha, anunciou ontem a realização de eleições gerais em Novembro de 2018 para o restabelecimento da democracia interrompida pelo golpe militar de 2014.

Prayut, que lidera a Junta Militar que governa o país há mais de três anos, divulgou ontem, através da internet, que o dia certo para as eleições vai ser anunciado no mês de Junho do próximo ano.

A declaração do general Prayut Chan-ocha ocorre poucos dias depois do encontro entre o presidente da Junta Militar e o chefe de Estado norte-americano, Donald Trump, a quem comunicou a intenção de realizar eleições.