Sector da restauração com menos estabelecimentos, mas com mais trabalhadores  

No final do ano passado existiam, no território e em actividade 2.265 restaurantes e estabelecimentos similares. O montante, que contempla ainda bancas de comidas e bebidas nos mercados municipais, contempla menos 19 unidades face a 2015. O número de trabalhadores, porém, cotou-se em 32.398, registando-se um aumento de 85 no período em análise.

De acordo com os dados avançados pela Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC), as receitas do sector cifraram-se em 10,69 milhões de patacas, representando um aumento de 6,5 por cento em termos anuais face a 2015, tendo também sido registado um aumento no capítulo das despesas da ordem de 10,46 milhões de patacas, mais 5,2 por cento em termos homólogos.

Em 2016, os mercados municipais tinham 76 lugares de comidas e bebidas (mais um em relação a 2015) e 138 trabalhadores ao serviço (menos 16). As receitas e as despesas atingiram 41,35 milhões e 27,62 milhões, respectivamente, as quais cresceram 23,6 por cento e 35,2 por cento, em termos anuais.

O valor acrescentado bruto, que reflecte o contributo económico do sector, cifrou-se em 4,03 mil milhões, crescendo 13 por cento, em termos anuais, enquanto a formação bruta de capital fixo atingiu 330 milhões, caindo 45,3 por cento, acrescenta a DSEC. De acordo com o organismo, nas despesas do sector incluíam-se as compras de mercadorias, despesas com pessoal e despesas de exploração.

Os dados fornecidos pela DSEC não incluem os estabelecimentos e instalações similares explorados directamente por hotéis e casinos, bem como as bancas de comida de rua.