Novo Macau com direcção interina até ao final do mês

O presidente da Associação Novo Macau (ANM), Scott Chiang, vai deixar a liderança do organismo a 15 de Outubro, um dia antes da tomada de posse da nova Assembleia Legislativa. A decisão deixa a maior organização pró-democracia sem presidente visto que apenas no final do mês será escolhido o novo líder.

“Foi decidido que não seria bom para toda a gente que eu continuasse na liderança, que precisamos de uma cara nova e que eu deveria ir à procura de outra posição para continuar a contribuir. Honestamente, ainda não encontrei o melhor lugar. Mas isso não me impede de cumprir a minha palavra e deixar a liderança”, afirmou Scott Chiang, em declarações à emissora em língua portuguesa da Rádio Macau.

Apesar de ter sido apontado com um dos possíveis nomes para assumir o cargo, Sulu Sou, vice-presidente e deputado eleito pela ANM, entende que deverá haver uma separação de funções entre o papel de deputado e a liderança da Associação, uma hipótese que não incomoda o actual dirigente: “Se não houver alguém para assumir o cargo, precisamos consolidar as nossas ideias. Será essa a melhor opção em cima da mesa? Talvez não. Mas se for a única, por que não?”, referiu Scott Chiang sobre a possibilidade de Sulu Sou assumir o estatuto de presidente do organismo.

A organização pró-democracia agendou para o final do mês uma reunião com o propósito de eleger os membros da nova direcção, sem que sejam, ainda assim distribuídos cargos. Para uma segunda fase está prevista a eleição dos cargos de presidente e dos vice-presidentes da organização. Até lá, haverá uma direcção interina que se manterá em funções até ao final do mês.

Em jeito de balanço, Scott Chiang mostrou-se satisfeito por ter conseguido fazer a transição entre os históricos da associação e a nova geração, garantindo a eleição de um deputado. Sobre uma eventual candidatura à Assembleia Legislativa, daqui a quatro anos, referiu que pode ter saído prejudicado por ter ficado de fora da lista da associação no escrutínio de 17 de Setembro.