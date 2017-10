Li Gang suspenso do Partido Comunista por um ano

O antigo director do Gabinete de Ligação do Governo Central em Macau, Li Gang, foi suspenso de funções do Partido Comunista Chinês por um ano, por alegadas “violações graves” da disciplina partidária, segundo o jornal South China Morning Post.

O termo “violar gravemente a disciplina” é um eufemismo comummente usado para corrupção. Não são conhecidas quais as “violações graves” cometidas pelo antigo responsável pela representação do Governo Central no território.

O anúncio foi feito depois da reunião, na segunda-feira em Pequim, da Comissão Central para a Inspecção da Disciplina do Partido Comunista, a agência anti-corrupção do Continente

A suspensão de funções é a segunda punição mais elevada que um membro do partido pode enfrentar, a seguir à expulsão.

Li Gang, de 62 anos, deixou o cargo em Macau em Junho do ano passado e, segundo a imprensa de Hong Kong, abandonou as suas funções como vice-director do Gabinete para os Assuntos dos Chineses Ultramarinos no final de Agosto deste ano.

A 1 de Setembro foi conhecida a expulsão do antigo director do Gabinete de Ligação do Governo Central em Macau da Assembleia Popular Nacional da China.

Antes de assumir funções em Macau em 2012, Li Gang tinha estado quase uma década na vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong.

Em Macau, Li foi substituído por Wang Zhiming. Na semana anterior ao anúncio da sua substituição, a Comissão Central de Disciplina anunciou que ia, pela primeira vez, enviar inspectores para o Gabinete para os Assuntos de Hong Kong e Macau do Conselho de Estado.

Desde que Xi Jiping assumiu o poder há cinco anos, a Comissão Central para a Inspecção da Disciplina do Partido Comunista lançou uma campanha anti-corrupção, investigou mais de 250 altos dirigentes e puniu cerca 1,4 milhões de quadros.