LECM sugere peritagens técnicas a edifícios afectados pelo Hato

Especialistas do Laboratório de Engenharia Civil de Macau (LECM) sugeriram a condução de peritagens técnicas aos edifícios que sofreram maiores danos durante a passagem do tufão Hato para avaliar potenciais falhas na construção. Em declarações à emissora em língua portuguesa da Rádio Macau, o chefe do Departamento de Estruturas e Edifícios do LECM, Ken Choi Wai Kin, salientou que o a destruição causada em alguns edifícios de habitação pública justifica a realização de peritagens técnicas para avaliar o que correu mal em cada um dos casos.

De acordo com números facultados pela Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes (DSSOPT) e avançados pela Rádio Macau, “pelo menos 30 edifícios” sofreram “danos severos que colocaram as estruturas em risco”. Segundo os especialistas do Laboratório de Engenharia Civil de Macau, estas perícias “permitiram avaliar as condições que levaram à destruição registada em cada um dos edifícios”, escreve o mesmo canal.

A emissora em língua portuguesa da Rádio Macau cita ainda Tiago Pereira, adjunto do presidente do LECM, que defende que o grau de destruição registado em muitos edifícios é “anormal” e pode mesmo servir como indicador da existência de problemas de construção: “Da nossa experiência, nas obras públicas em que somos chamados a fazer o controlo de qualidade, essa qualidade é, sem dúvida, assegurada. Mas no sector privado está dependente dos agentes que estão envolvidos: os promotores imobiliários e os responsáveis pelo projecto. É muito difícil dizer o que pode ter originado uma situação deste género. Mas, claramente, houve problemas porque o nível de destruição que se registou é indicativo de um desempenho inadequado”, apontou Tiago Pereira.

Por sua vez, Ken Choi Wai Kin garantiu que o Laboratório de Engenharia Civil tem a competência e os meios para realizar as perícias que possam ser necessárias: “O laboratório pode levar a cabo essas perícias, se o Governo o solicitar ou até outras entidades. Não apenas em relação aos vidros mas também, por exemplo, em relação à estrutura de edifícios que apresentam rachas nas paredes. Portanto podemos providenciar serviços para a monitorização destes edifícios e para investigações estruturais a edifícios”, garantiu o responsável.