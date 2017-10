Jogo: Chan Meng Kam preocupado com o futuro do sector após 2020

O empresário e líder da comunidade de Fujian em Macau despede-se da actividade legislativa com uma interpelação escrita em que interroga o Governo sobre o futuro do sector do jogo. Chan Meng Kam quer saber se o Executivo tenciona renovar as concessões já existentes ou, se pelo contrário, vai licitar novas licenças.

Chan Meng Kam já se despediu do hemiciclo, mas ainda não se despediu da actividade legislativa. No que será uma das suas últimas intervenções enquanto parlamentar, o empresário insta o Governo a revelar o quanto antes que planos alimenta em relação à indústria do jogo.

Numa interpelação escrita redigida apenas em língua chinesa, Chan recorda que os direitos de exploração de jogo da SJM e da MGM terminam já em 2020 e que as licenças das quatro outras concessionárias expiram dois anos depois, em 2022.

Com 2020 ao virar da esquina, Chan Meng Kam considera legítimo que o Executivo se pronuncie sobre quais são as suas intenções relativamente à principal actividade económica do território: “Recentemente, a imprensa interrogou o secretário para a Economia e Finanças sobre se o Governo tencionava renovar, licitar ou acrescentar novas licenças de jogo após o fim das actuais concessões. O secretário respondeu que, de acordo com as leis actualmente em vigor, quando as concessões de jogo terminarem, em 2020, são duas as hipóteses sobre a mesa: ou o Governo volta a licitar as licenças ou o Chefe do Executivo pode estender o período de concessão por uma ou mais vezes, ainda que apenas por períodos de cinco anos”, escreve o empresário na interpelação que dirige ao Governo.

“Tendo em conta a resposta do Secretário, não nos parece que o Governo tenha um entendimento muito claro do que vai fazer, ainda que tenha vindo a recolher informações junto de vários sectores ao abrigo da avaliação intermédia à indústria”, complementa ainda Chan Meng Kam. No que deverá ser o último acto enquanto deputado, Chan insta o Governo a revelar com maior antecedência os planos relativos ao futuro da indústria do jogo e exige que o Executivo revele que conclusões retirou da avaliação intermédia ao sector conduzida pelo Instituto para o Estudo do Jogo Comercial da Universidade de Macau.

Na interpelação que dirige ao Governo, Chan Meng Kam defende que a estabilidade económica do território está amplamente dependente da própria estabilidade do sector do jogo e, como tal, não pode pura e simplesmente ser negligenciada. O empresário e líder da comunidade de Fujian em Macau lembra que, num passado recente, foram vários os serviços públicos – os autocarros, os táxis e os parques de estacionamento – que se ressentiram da incapacidade do Executivo promover novos processos de concessão atempadamente. Chan Meng Kam evoca ainda o processo de Revisão Intercalar do Contrato de Concessão do Serviço Público de Telecomunicações para defender que se o impulso para a liberalização não for bem coordenado, o mais certo é criar desequilíbrios que vão comprometer o desenvolvimento da indústria. Com 2020 a aproximar-se a passos largos, o empresário – que no final de Setembro inaugurou um novo casino na zona do ZAPE – quer que o Governo assegure que o fim do período de concessão das actuais licenças de jogo não condene o sector do jogo a um limbo: “As concessões de jogo vão expirar e quando isso suceder, o que tenciona fazer o Executivo? O que vai fazer o Governo para que o processo de renovação ou de licitação de novas licenças se processe sem sobressaltos?

Na interpelação que dirige ao Executivo, Chan Meng Kam lembra que o Governo tenciona enquadrar o processo de revisão das licenças de jogo com o desígnio de fazer de Macau um Centro Mundial de Turismo e Lazer e os planos também suscitam interrogações ao empresário, que quer saber que reflexos vai este pressuposto ter no próprio conteúdo dos contratos de concessão: “Tendo estas questões em conta, tenciona o Governo criar regras mais explícitas para os novos contratos de jogo e os planos de investimento que lhes estão inerentes?”, questiona o empresário.