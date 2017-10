  Jérôme Valcke contesta suspensão imposta pela FIFA  

O antigo secretário-geral da FIFA, o francês Jérôme Valcke, apresenta-se hoje no Tribunal Arbitral do Desporto (TAS), na Suíça, para contestar a suspensão de 10 anos que lhe foi imposta pelo organismo máximo do futebol mundial.

Jérôme Valcke, de 56 anos, ex-diretor de marketing e secretário-geral da FIFA, foi condenado em 16 de Fevereiro de 2016, em primeira instância, a uma suspensão de 12 anos de toda a actividade relacionada com o futebol e, numa segunda, viu a pena reduzida para 10.

Antigo braço direito de Joseph Blatter, ex-presidente da FIFA, também suspenso por seis anos, depois de uma pena inicial de oito, Jérôme Valcke foi afastado do cargo em 17 de Setembro de 2015, depois de ter sido implicado num caso de revenda de bilhetes para o Mundial2014.