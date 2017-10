Japão: Campanha eleitoral para legislativas de 22 de Outubro arrancou ontem

Arrancou ontem a campanha para as eleições antecipadas de 22 de Outubro no Japão, nas quais o actual primeiro-ministro conservador, Shinzo Abe, espera renovar o seu mandato, apesar de mudanças no panorama dos partidos políticos.

Cerca de 1.100 candidatos disputam os 475 assentos que compõem a Câmara dos Representantes do parlamento (Dieta) japonês. O hemiciclo nipónico foi dissolvido em finais de Setembro, alegando a necessidade de um novo mandato para fazer frente à questão norte-coreana e dar continuidade às políticas económicas.

Nestas eleições, o conservador Partido Liberal Democrata (PLD), de Abe, no poder nos últimos cinco anos com uma ampla maioria, enfrenta uma oposição recentemente reorganizada, em que se destaca a nova formação da governadora de Tóquio, Yuriko Koike.

O Partido da Esperança, que surge em todas as sondagens como segunda força política, agrupa grande parte dos membros do recém-extinto Partido Democrata (PD), até agora a principal força da oposição no Japão.

A maioria dos observadores considerou que a decisão de Abe de convocar eleições mais de um ano antes do final da actual legislatura procurava precisamente tirar vantagem de um momento de debilidade da oposição e dar-lhe o menor tempo possível para organizar uma alternativa de Governo.

Horas depois de anunciada a convocatória das eleições antecipadas, as sondagens indicavam que será difícil arrebatar o poder a Abe, apesar da enorme popularidade da governadora de Tóquio e do impacto causado pelo surpreendente lançamento do seu novo partido.

As mais recentes sondagens dão o conservador PLD como o favorito, com quase um terço das intenções de voto (32 por cento), o que lhe permitirá manter a maioria, não obstante implicar a perda de assentos.

O primeiro-ministro conservador, que se apresenta como um candidato veterano e experiente num momento de instabilidade na oposição, garantiu que se o PLD e o actual parceiro de governo, o budista Novo Komeito, não conquistarem, em conjunto, a maioria simples de 233 assentos, demitir-se-á, assumindo a responsabilidade de resultados piores do que o esperado.

O Partido da Esperança conta com 13 por cento dos apoios, segundo as mesmas sondagens, e espera converter-se na segunda força política do Japão, depois de, após muita especulação, Yuriko Koike ter decidido não encabeçar a lista de candidatos e continuar como governadora de Tóquio.