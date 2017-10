Índia procura hoje “vitória histórica” frente a Macau

A selecção de futebol indiana recebe esta noite a congénere de Macau, num confronto que poderá ser decisivo para ambas as formações no acesso à fase final da Taça da Ásia, ainda que por razões muito distintas. Eugeneson Lyngdoh, um dos mais influentes jogadores da Índia, aposta tudo numa “vitória histórica” frente ao conjunto orientado por Chan Hiu Ming.

Será um jogo de “tudo ou nada” para Macau e de quase tudo para a Índia. Ao grupo de trabalho do território apenas a vitória interessa para que a formação do Lótus possa continuar a sonhar com a qualificação para a fase final da Taça da Ásia, mas do lado da Índia há também o sentimento de que só o triunfo pode ajudar a formação orientada por Stephen Constantine a assegurar um lugar na história. Apesar de ser vista como a grande favorita à vitória, a Índia não dissimula a cautela perante

uma selecção que não tem nada a perder: “Temos nove pontos alcançados em três jogos, mas mesmo assim não nos queremos apresentar em campo com excesso de confiança. Macau é uma boa equipa e bastante compacta. Temos que marcar o mais cedo possível para prevenir que eles cresçam com o decorrer do jogo”, alertou Eugeneson Lyngdoh, em declarações a um jornal indiano.

A Índia, recorde-se, derrotou Macau no início do mês de Setembro por 2-0, num jogo, disputado no Estádio Olímpico, em que a selecção do território deixou uma boa imagem em termos defensivos.

Para se qualificar já hoje para a fase final da Taça da Ásia em futebol, a selecção indiana até poderá empatar, mas o centro-campista indiano deixa claro que só a vitória interessa à equipa: “Não estamos de olho no empate, mas sim na procura de uma vitória histórica para selar a presença na Taça da Ásia”.

Lyngdoh reconheceu, ainda assim, que no futebol “tudo pode acontecer”, e por isso a equipa irá entrar em campo “com o pensamento nos três pontos”.

Sendo um dos jogadores mais experientes da equipa, Lyngdoh adiantou que gosta de fazer uso da sua maturidade e partilhar a sua experiência com os jogadores mais novos da equipa. E apesar de não terem conseguido a qualificação para o Campeonato do Mundo da Rússia “por não terem jogado mais em conjunto”, Lyngdoh referiu que o foco está agora na Taça da Ásia. “Não há arrependimentos por não termos conseguido chegar à fase de qualificação para o Mundial, mas estamos preparados para a Taça da Ásia”, sublinhou.

A partida contra Macau tem transmissão em directo através da TDM a partir das 22h00.