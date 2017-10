Humanismo “made in China”. A fotografia de Lu Nan chega a Lisboa

O projecto fotográfico do artista Lu Nan, que inclui imagens da vida quotidiana de doentes mentais na China, “é de um humanismo imenso”, segundo o advogado João Miguel Barros, curador da exposição que foi ontem inaugurada no Museu Berardo, em Lisboa.

“Este projecto revela um grande amor às pessoas, e um amor das pessoas retratadas em relação à natureza, à fé, e àquilo em que verdadeiramente acreditam”, sintetizou, em declarações à agência Lusa, sobre os 15 anos dedicados pelo artista chinês a este trabalho.

Intitulada “Lu Nan, Trilogia – Fotografias (1989-2004)”, a mostra reúne uma selecção de 144 fotografias das três séries que a compõem: “The Forgotten People – Living Conditions of China’s Psychiatric Patients” (“O povo esquecido: as condições de vida dos doentes psiquiátricos na China”), “On the Road – The Catholic Faith in China” (“Na estrada: a fé católica na China”) e “Four Seasons – Everyday Life of Tibetan Peasants” (“Quatro estações: o dia-a-dia dos camponeses tibetanos”).

À entrada da exposição encontra-se uma exibição em vídeo da totalidade da trilogia, com 225 fotografias a preto e branco, e alguns livros sobre o trabalho de Lu Nan, 55 anos, nascido e a viver em Pequim, na República Popular da China.

Na visita guiada à imprensa, com a presença do artista, a selecção de imagens começa pela vida quotidiana de doentes mentais em hospitais psiquiátricos de várias cidades na China, desde Pequim, Sichuan ou Tanjin, por onde passou Lu Nan durante cinco anos, no final dos anos 1980, convivendo também com o pessoal médico e as famílias.

“A essência é a pessoa humana, e essa foi sempre a preocupação do artista. Está, talvez, mais patente nesta primeira parte do projecto, sobre os doentes mentais, a quem chamou ‘as pessoas esquecidas’. Tentou dar uma cara a cada uma dessas pessoas que vivem em completa reclusão”, apontou João Miguel Barros, advogado radicado no território.