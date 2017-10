Habitação Pública: Desfasamento entre oferta e procura “vai prevalecer durante uns anos”

Um relatório ontem apresentado pelo Instituto de Habitação conclui que há uma grande disparidade entre a oferta e a procura de habitação pública. Apesar de a realidade actual não ser favorável – Macau tem presentemente um défice de 21.000 habitações públicas – as previsões a médio e longo prazo são optimistas. Com a conclusão dos projectos habitacionais da Zona A dos Novos Aterros e da Avenida Wai Long, os responsáveis do estudo acreditam mesmo que, até 2026, a oferta deva exceder a procura por habitação pública.

Macau tem um défice de mais de 21 mil habitações públicas face à procura estimada até 2021. A conclusão é de um relatório encomendado pelo Instituto de Habitação (IH) ao Centro de Pesquisa de Governança Pública de Macau que insta o Executivo a acelerar os projectos de construção previstos para os futuros aterros. Em declarações aos jornalistas após a reunião do Conselho para os Assuntos de Habitação Pública, Arnaldo Santos, presidente do Instituto de Habitação, não dissimulou o facto de que existe um problema motivado pelo desfasamento entre a oferta e a procura de habitação pública: “Nós percebemos pelo relatório que há uma diferença entre a procura e a oferta de habitação pública e isto vai acontecer ainda durante uns anos porque sem terrenos não podemos fazer construção”, assumiu o responsável.

Contudo, Santos mostrou-se optimista quanto à situação a médio e longo prazo: “Nós percebemos que existe um problema, mas com a nova disponibilidade dos terrenos e com a projecção da procura nós pelo menos temos uma visão a médio e longo prazo que é relativamente positiva”, assumiu.

Arnaldo Santos adiantou ainda que “a curto prazo” terá em mãos a versão final da revisão da Lei de Habitação Social, para que esta possa ser remetida para a Assembleia Legislativa. Quanto à revisão da Lei de Habitação Económica, o dirigente referiu que o diploma ainda está a ser sujeito a revisão interna. Concluídos ambos os processos, o presidente do Instituto de Habitação espera que a revisão legislativa contribua para o estabelecimento de um “sistema legal que permita uma distribuição mais equilibrada dos recursos”.

De acordo com o relatório ontem apresentado, “a oferta de habitação pública regista apenas 9.273 fracções até 2021, representando um défice face às 21.947 fracções procuradas pelos 31.247 agregados, sendo portanto difícil responder totalmente, no curto prazo, à procura de habitação pública”. Por outro lado, o documento prevê que, até 2026, a oferta de habitação pública deverá atingir as 49.873 fracções, e nesse caso, exceder em 13.281 casas a procura por parte dos 36.592 agregados estimados nesse ano.

A habitação pública divide-se em duas categorias: económica e social. A primeira destina-se a pessoas com baixos rendimentos, possibilitando a aquisição de uma casa de preço inferior ao do mercado, enquanto a segunda funciona sob a forma de arrendamento.

O aumento da oferta de habitação pública prevista no relatório do estudo sobre a procura de habitação pública, ontem divulgado, tem por base a conclusão de grandes projectos, nomeadamente na zona A dos novos aterros, onde o Governo pretende construir 28 mil fracções públicas.

A zona A dos novos aterros, localizada entre a península de Macau e a ilha artificial que irá permitir a ligação à futura ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau, tem data de finalização prevista para o final deste ano, depois de aproximadamente dois anos de atraso devido a problemas com o fornecimento de areia. No entanto, não se sabe quando vão ser construídos os complexos habitacionais.

Outro dos grandes projectos contemplados no estudo para o aumento da oferta de habitação pública é o previsto para a Avenida Wai Long, na Taipa, nos terrenos onde estava a ser construído o empreendimento La Scala e que entretanto foram revertidos para o governo, para onde estão previstos 8.000 fogos: “A fim de optimizar o aproveitamento eficaz dos terrenos e dos recursos financeiros e acelerar o progresso da construção da habitação pública, sugere-se que se apresse a construção de metade do número de fracções do projecto de habitação pública na zona A dos novos aterros, devendo os restantes projectos ser executados de acordo com o plano original, esperando-se, assim, poder satisfazer a procura global de habitação pública antes de 2023”, refere o relatório.

O documento sugere também que a outra metade do terreno da zona A dos novos aterros “possa servir como reserva para, mais tarde, vir a ser desenvolvida, em tempo oportuno, acompanhando a evolução da população e da economia”.

“Relativamente à oferta potencial das 22.000 fracções habitacionais nas zonas B, C, D e E dos novos aterros, devem ser dirigidas para o planeamento a longo prazo”, adianta.

O relatório propõe ainda que “sejam efectuadas regularmente análises sobre a procura de habitação a cada cinco anos, com base nos censos ou inter-censos demográficos, revendo-se e actualizando as estimativas”. De acordo com dados dos Inter-censos, 12.223 agregados familiares moravam em fracções sociais e 22.096 em económicas de um universo global de 188.564, estimados em Agosto de 2016.

Em Agosto deste ano, o secretário para os Transportes e Obras Públicas de Macau, Raimundo do Rosário, afirmou na Assembleia Legislativa que a oferta de habitação pública iria quase duplicar, mas sem se comprometer, contudo, com um calendário.