Futebol de Sete: Cinco ausências e várias interrogações no relvado do Canídromo

Cinco equipas da primeira divisão decidiram não participar no torneio promovido pela Associação de Futebol de Macau para substituir o campeonato da “Bolinha”. A entidade que tutela o futebol no território ainda não tem as regras da prova totalmente definidas, prometendo esclarecimentos para hoje, dia em que se realiza o sorteio.

Pedro André Santos

O inédito torneio de futebol de sete com que a Associação de Futebol de Macau se propõe suprir a não realização da Bolinha arranca já na sexta-feira para o primeiro escalão e contará com cinco ausências face aos 16 clubes que militam na primeira divisão da “Bolinha”: Lun Lok, Night Walker, Keng Seng, Chong Wa e Kin Wa comunicaram à AFM a decisão de não disputar a competição.

O número impar de participantes veio baralhar as contas à Associação de Futebol de Macau (AFM), que ainda não tem as regras relativas à competição completamente definidas no que toca, por exemplo, ao enquadramento dos grupos: “Ainda estou a aguardar pela opinião dos outros membros da direcção para ver se adoptamos este formato de dois grupos, porque o regulamento diz que um novo formato em quatro grupos só poderia ser feito com todas as equipas. Como desistiram cinco equipas, vamos tomar uma decisão sobre qual é o formato definitivo que vamos adoptar para este torneio”, disse ontem Daniel Sousa ao PONTO FINAL.

O vice-presidente da Associação de Futebol de Macau garantiu, porém, que tudo ficará decidido antes do sorteio da fase de grupos, que terá lugar ao final do dia de hoje. O dirigente pede “compreensão” aos clubes devido às circunstâncias que envolveram a organização do torneio.

Em relação ao torneio para formações da Segunda Divisão registaram-se 104 inscrições, sendo que haverá mudanças em relação ao formato da “Bolinha”. Segundo o responsável, as equipas irão alinhar com seis jogadores de campo (em vez de sete), podendo realizar seis substituições ao longo do desafio. Os jogos da segunda divisão, recorde-se, serão disputados na superfície sintética do campo de hóquei, sendo que a Associação de Futebol de Macau prevê que sejam disputados dois jogos em simultâneo.

Questionado pelo PONTO FINAL sobre as críticas direccionadas à AFM por alguns clubes que lamentaram não terem sido ouvidos sobre o formato do torneio, Daniel Sousa lembrou que a prova “deverá ser realizado só uma vez”, e que a Associação “sempre ouviu as opiniões dos clubes nos campeonatos principais”, nomeadamente na “Bolinha” e no “Bolão”.