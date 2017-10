Expansão da central de incineração deve satisfazer necessidades por 15 anos  

Um representante da Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental (DSPA) apresentou o plano de expansão da Central de Incineração de Resíduos Sólidos de Macau, durante a reunião do Conselho Consultivo de Serviços Comunitários das Ilhas que ontem se realizou, noticiou a emissora em língua chinesa da Rádio Macau.

Ku Man Tat, membro do conselho, citou o representante da DSPA no que diz respeito à estimativa de que a terceira fase dos trabalhos de expansão da central de incineração possa terminar em 2021. Nessa altura, a estrutura deve poder tratar três toneladas de resíduos por dia (actualmente trata 1,728 quilos quotidianamente), o que consegue satisfazer as necessidades do território para um período de entre 10 a 15 anos.

A DSPA planeia cobrar pelos resíduos de construção de forma a encorajar o pré-tratamento: a tarifa para os resíduos de construção pré-processados é de 30 patacas por tonelada e para aqueles que não forem pré-processados é de 130 patacas por tonelada.

O Governo indicou que vai dar formação aos cidadãos com o intuito de reduzir o volume de resíduos gerados na fonte. A DSPA espera que a série de iniciativas possa prolongar o prazo de vida dos aterros sanitários por um período de entre três a cinco anos.