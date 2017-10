DSAT: Mais de 6400 candidaturas para taxa especial de cancelamento dos veículos afectados pelo “Hato”  

A Direcção dos Serviços para os Assuntos do Tráfego (DSAT) recebeu 6,456 candidaturas para o sistema de imposto especial lançado para ajudar ao cancelamento de veículos que foram danificados aquando da passagem do tufão “Hato” por Macau.

De acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau, a DSAT avançou, no âmbito da reunião do Conselho Consultivo de Serviços Comunitários das Ilhas, que já foram tratadas 3,023 candidaturas, na sua maioria referentes a carros particulares.

Si Nei Na, vice-coordenadora do Conselho, citou as palavras do representante da DSAT quando este referiu que ainda se encontravam mais de 1,900 motociclos e mais de 400 carros particulares danificados por inundações espalhados pelas ruas da cidade.

O organismo fez aumentar o número de funcionários alocados à tarefa – que tratam diariamente de 60 carros particulares e de 40 motociclos – e estima que os trabalhos sejam concluídos antes ainda do final do corrente ano.