Do Kyung-soo e Choi Dong-hoon embaixadores honorários do Festival de Cinema  

O actor Do Kyung-soo e o realizador Choi Dong-hoon foram convidados para assumirem o estatuto de embaixadores honorários do Festival Internacional de Cinema de Macau. A informação foi avançada na semana passada e confirmada no fim-de-semana pelo portal Soompi, uma plataforma especializada em conteúdos ligados ao fenómeno K-pop.

Para além de actor, Do Kyung-soo é também membro de uma das mais conhecidas boys bands sul-coreanas, os EXO. Já Choi Dong-hoon atingiu notoriedade internacional com “Assassination”, película que chegou há dois anos às salas de cinema.

O portal Soompi sublinha o carácter excepcional das nomeações, sobretudo depois das autoridades da República Popular da China terem imposto um boicote a produtos cultural sul-coreanos – filmes, telenovelas, discos e concertos – depois do Executivo liderado por Moon Jae-in ter dado luz verde à instalação do sistema anti-mísseis THAAD, o acrónimo inglês de Terminal High Altitude Area Defense. Sem nunca referir as especificidades de Macau enquanto Região Administrativa Especial, o portal Soompi estabelece mesmo um ponto de comparação com o Festival Internacional de Cinema de Pequim , que não inclui no programa qualquer representante da indústria cinematográfica da Coreia do Sul, uma das mais pujantes do Continente Asiático.

O portal escreve que os responsáveis pela organização do Festival Internacional de Cinema de Macau estão mesmo a ponderar estender o convite a outros actores e realizadores sul-coreanos, não obstante o boicote que prevalece no Continente.

Choi Dong-hoon não é de todo um estranho em Macau, depois de ter gravado parte substancial do filme “The Thieves” no território. A segunda edição do Festival Internacional de Cinema de Macau tem o arranque agendado para 18 de Dezembro.