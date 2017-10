“Dar e receber”: A portugalidade em Macau explorada em documentário  

O terceiro filme da série de documentários “Macau, 20 anos depois”, do realizador Carlos Fraga, é apresentado esta sexta-feira no auditório da Escola Portuguesa de Macau. De passagem pelo território, o cineasta encontra-se a filmar a quarta película da série que terá como foco as comunidades lusófonas residentes na RAEM.

O realizador Carlos Fraga encontra-se de regresso ao território com um duplo propósito: o de exibir o terceiro documentário da série “Macau, 20 anos depois” e o de filmar o quarto. “Dar e receber, a portugalidade em Macau” é apresentado esta sexta-feira, pelas 18h30, no auditório da Escola Portuguesa de Macau. Se com o segundo filme da série, “Portugueses em Macau, o outro lado da história” . – que funcionou como contraponto a “Macaenses em Lisboa, ilusão ou realidade” – o cineasta procurou perceber de que forma é que Macau influenciou os portugueses que aqui vivem, com o seu último documentário quis explorar a influência portuguesa no território. Nas palavras do próprio, o objectivo do documentário “era [perceber] em que medida [os portugueses] se sentiam influenciados por este lado do mundo e por esta cultura tão potente, mas era mais no campo pessoal, dos testemunhos e das vivências pessoais; o da portugalidade já era um pouco mais amplo e mais geral, não era tão personalizado”, explica. “A portugalidade era realmente saber em que medida a cultura portuguesa influenciou esta sociedade, como foi recebida, depois da transferência como está a viver e a sobreviver e o que se espera no futuro, se estas marcas que ainda se notam vão perdurar”, complementou o cineasta em declarações ao PONTO FINAL.

Em “Dar e receber, a portugalidade em Macau”, Carlos Fraga assumiu ter cedido ao que designa de “compromissos”, algo que tinha conseguido evitar no primeiro filme da série. Explica o realizador que, “por princípio” prefere os “anónimos, as pessoas que não apareçam”: “Depois também entendi que esta é uma sociedade muito especial, com as suas características muito concretas e percebi que tínhamos que passar um pouco por esse quase que compromisso”, explica Fraga. Com estes termos, o cineasta refere-se às “pessoas incontornáveis” e “aquelas que tem que se entrevistar de certeza”. Assim, surgem nesta segunda película nomes como Ana Paula Cleto, Amélia António, João Laurentino Neves, Carlos Morais José ou Gilberto Lopes.

E de que maneira tentou quebrar este “compromisso”? “Tentei compensar na abordagem que lhes fiz, nas perguntas e na conversa que tivemos. Tentei informalizar a coisa, romper o que podia ser um discurso já construído e que outros já ouviram porque são pessoas de relevo e o que eu procurava era a espontaneidade, a frescura e a sinceridade no discurso. Isso foi conseguido muito do contacto pessoal e de algum tempo investido no contacto prévio. Aí já se vai rompendo um pouco essa formalidade”, respondeu.

Carlos Fraga diz partir para os trabalhos com uma “atitude isenta de preconceitos” e sem “ideias pré-concebidas”, algo que depois se reflecte na execução dos documentários que não contêm uma “intervenção orientadora de nenhuma mensagem”. As várias visitas a Macau – a primeira foi em Abril de 2015 para filmar algumas das cenas do “Macaenses em Lisboa” – serviram apenas para lhe aumentar a curiosidade e a vontade de desvendar as diferentes camadas da sociedade local: “À medida que vínhamos cá íamos descobrindo que isto era complexo e tinha muitas matrizes e, portanto, viemos não influenciados no sentido de vir à procura de algo concreto, se não quase o contrário. Era ‘deixa-me lá ver como é que eu percebo o que é que está aqui a acontecer e como é que isto funciona, como é que as pessoas se relacionam, como é que convivem entre si, se há uma comunidade portuguesa ou não’. Todas estas questões eram as que trazíamos na cabeça mas não condicionando”, disse o realizador.

Não obstante esta ser a quinta visita de Carlos Fraga ao território, o também fundador da LivreMeio Produções assume não ter pretensões de conhecer a fundo a realidade local: “Se realmente em cada sociedade há uma quantidade de detalhes que só vivendo lá muito tempo é que se começam a perceber, pois aqui é a mesma coisa e se calhar até multiplicado pela multiculturalidade que existe aqui, pela quantidade de cruzamentos que há. É todo este mundo complexo que não nos condicionou mas sim motivou a vir cá ver se descobríamos um pouco disto com o propósito de o dar a conhecer”, disse.

As várias incursões do realizador pelo território fizeram crescer a série de documentários – que inicialmente previa cinco filmes – para seis. A sexta película que será, na realidade, a quinta da série, irá ter como enfoque a comunidade macaense que ainda reside em Macau, enquanto que a última irá dar voz aos chineses e às suas percepções da influência portuguesa. Quando estiver concluída, Carlos Fraga quer incluir “Macau, 20 anos depois” nas comemorações das duas décadas passadas desde a transferência de soberania.

Por enquanto, o realizador encontra-se em fase de rodagem de “Interculturalidade, a lusofonia em Macau”, filme onde vão estar em foco as comunidades lusófonas residentes no território, exceptuando a portuguesa, entretanto retratada.