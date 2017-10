Conferência para “abrir os olhos”  ao Governo e a instituições de ensino

Termina hoje uma conferência de dois dias promovida pelo Instituto Politécnico de Macau sobre interpretação e tradução, um certame que promove a troca de experiências e perspectivas entre docentes e peritos. À margem do evento, Lei Heong Iok, presidente do IPM, destacou a importância da iniciativa, considerando que serve para “abrir os olhos” do Governo e de instituições de ensino para a importância da língua portuguesa como mecanismo ao serviço da plataforma multilateral entre a China e os países lusófonos

Pedro André Santos

O Instituto Politécnico de Macau (IPM) foi o palco escolhido para a conferência “Interpretação e Tradução: experiências, realidades e perspectivas”, um certame que reúne no território especialistas de vários pontos do planeta. Ontem, após a cerimónia de abertura, as instalações do IPM acolheu uma sessão de palestras breves da parte da manhã com participação de peritos ligados à tradução e interpretação de Macau, da República Popular da China e da União Europeia. Da parte da tarde, foram promovidos dois workshops sobre formação em interpretação e a prática do multilinguismo.

À margem da conferência, Lei Heong Iok destacou a importância da iniciativa e deste tipo de conferências não só em termos de “troca de experiências”, como também para “abrir os olhos”, não apenas das instituições de ensino superior, mas também do Governo: “Os estudantes dos países lusófonos, particularmente de Portugal, aprendem chinês – não só a língua, mas também a cultura – e é esse o sentido perfeito desta plataforma”, defende o dirigente. “O IPM começou mais cedo do que os outros, com a cooperação com Leiria na criação de um curso de interpretação de português e chinês, e até hoje já se licenciaram mais de uma centena de tradutores que dominam as duas línguas e dominam até duas culturas. Conheço alguns que estão a leccionar português em várias universidades da China. E porque é que Macau não os aproveita?, questionou Lei Heong Iok.

O presidente do Instituto Politécnico de Macau considera que a iniciativa serve também para uma “análise da realidade” não apenas no que diz respeito a Macau, mas também à República Popular da China e à União Europeia, frisando que “fazem falta” bons tradutores e intérpretes de alta qualidade: “Conforme a política estabelecida pelo Governo Central, Macau pretende ser plataforma entre a China e os países de língua portuguesa, mas é um caminho longo de percorrer. Nesse processo, o papel-chave é a tradução e a interpretação”, salientou.

Lei Heong Iok sublinhou ainda a importância da ligação com a União Europeia, algo que “começou há mais de 10 anos”, e que tem beneficiado não só o Instituto Politécnico de Macau como “todo o sector de interpretação e tradução” no território e no Continente: “Esta cooperação está cheia de êxitos e de frutos, e agora vamos abrir uma nova etapa não só na área da formação, como também no uso de altas tecnologias”, adianta. “A União Europeia tem um grande sector de tradução automática, com técnicas sofisticadas nessa área porque é um grande mercado. Com essa tecnologia a União Europeia está a avançar e penso que é um exemplo para Macau seguir e aprender”, concluiu o dirigente.

Em jeito de balanço, o presidente do Instituto Politécnico de Macau deixou ainda uma palavra relativa ao novo curso de tradução de chinês lançado pela instituição, considerando que tem sido “um grande sucesso”.