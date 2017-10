Chui Sai On começou ontem a preparar as LAG para 2018

As Linhas de Acção Governativa para o próximo ano só deverão ter início em meados do próximo mês, mas o Chefe do Executivo já iniciou ontem o trabalho prévio de preparação das políticas que deverão reger a acção do Governo em 2018. Chui Sai On ouviu ontem opiniões e sugestões propostas por especialistas do Grand Thought Think Tank e pela Associação Económica de Macau. O Chefe do Executivo trocou opiniões “sobre o desenvolvimento diversificado socioeconómico, reforma da administração pública, desenvolvimento equilibrado do sector do jogo e reconstrução após catástrofes” com os responsáveis por ambos os organismos.

