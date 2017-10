Centro de computação em nuvem com localização a curto prazo “quase confirmada”

Transportes, turismo e Governo são os três domínios abrangidos pela criação do centro de computação em nuvem previsto ao abrigo da cooperação com o grupo chinês Alibaba, de Jack Ma. O projecto deve conhecer avanços ao longo do próximo ano, foi ontem avançado. De acordo com Ma Chi Ngai, presidente do Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e Tecnologias (FDCT), no ano de 2018 vão ser desenvolvidos testes relativos aos três domínios, ao mesmo tempo que prosseguem os trabalhos para a criação do centro de computação em nuvem.

À margem de uma visita guiada de antecipação da Semana de Ciência e Tecnologia, que vai decorrer no Venetian, Ma Chi Ngai revelou ao PONTO FINAL que o Governo continua a procura do espaço onde deverá ser instalado o centro, revelando que já encontrou “candidatos aptos”: “Já temos algumas ideias mas temos ainda de verificar se o local é viável a longo prazo. [O espaço] a curto prazo está quase confirmado e tem de estar em condições para não serem necessárias muitas renovações”, declarou o presidente do FDCT, explicando que um centro deste tipo precisa de “muita ventilação e bom fornecimento de energia”.

Ma Chi Ngai pronunciou-se ainda, em declarações ao PONTO FINAL, sobre a reunião com represenantes do Ministério da Ciência e Tecnologia da China, que vai decorrer no próximo mês. Na ocasião será discutida a eventual instalação de novos laboratórios de referência do Estado em Macau: “Penso que este ano mais dois novos laboratórios vão ser inspeccionados pelo Ministério da Ciência e Tecnologia da China, em Pequim, portanto vão ser enviadas pessoas para confirmarem se estão qualificados – na área da Internet das coisas ”, disse.

No ano passado, foi atribuído aos laboratórios de referência do Estado já existentes em Macau um apoio financeiro que atingiu um total de 37,3 milhões patacas: 25,5 milhões de patacas para a operação do estabelecimento e 11,8 milhões de patacas para a aquisição dos equipamentos e aparelhos. J.F.