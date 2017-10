Aumento de tarifas de autocarros não têm em conta os estudantes, defende associação

A Associação de Nova Juventude Chinesa de Macau defendeu esta terça-feira que o eventual aumento das tarifas de autocarros não tem em conta as necessidades dos estudantes de Macau que estudam fora e que regressam a casa durante o período de férias. De acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau, a associação sugere que seja cancelada a tarifa cobrada no cartão Student Macau Pass aos domingos, feriados obrigatórios e em Agosto. Chiang Ka Hou, vice-presidente da Associação de Nova Juventude Chinesa de Macau, e também membro do Conselho Consultivo do Trânsito, disse, citado pela Ou Mun Tin Toi, que se os estudantes de Macau que estudam noutros lugares puderem ser incluídos no plano de redução de tarifas de autocarro, a decisão aumentará o seu sentido de pertença. O dirigente acrescentou que muitos cursos de formação contínua e actividades de estudantes são organizados aos domingos e no Verão, e que se os alunos só puderem desfrutar da tarifa preferencial normal, como residentes, aos domingos e no Verão, será contra o princípio “dos residentes em primeiro”.

