Associação dos Proprietários do Pearl Horizon entrega petição ao Gabinete de Ligação  

A Associação dos Proprietários do Pearl Horizon entregou, durante a tarde desta terça-feira, uma petição ao Gabinete de Ligação do Governo Central em Macau. Segundo escreve a emissora em língua chinesa da Rádio Macau, os queixosos esperam que o novo director, Zheng Xiaosong, possa ajudar resolver o diferendo que envolve o empreendimento o mais depressa possível.

Em declarações à emissora em língua chinesa da Rádio Macau, Kou Meng Pok, presidente da Associação dos Proprietários do Pearl Horizon, assinalou que já se passaram dois anos desde que a questão surgiu, na recta final de 2015. Durante estes dois anos, os proprietários “apresentaram muitas vezes as suas exigências mas o Governo da RAEM nunca fez nada sobre o assunto”, escreve a Ou Mun Tin, citando Kou Meng Pok. O mesmo responsável lembrou que a questão “afecta seriamente” o dia-a-dia daqueles que adquiriram fracções habitacionais no Pearl Horizon e espera conseguir chamar a atenção do Governo Central, de forma a que o problema se resolva o mais depressa possível.