Angela Leong diz não ter recebido indicações para retirar animais do Canídromo  

O Canídromo terá que deixar as actuais instalações antes de 20 de Julho de 2018. Angela Leong, directora executiva do espaço, referiu ontem à imprensa, depois de participar no programa “Fórum Macau” que até agora não recebeu indicações do Governo sobre o tratamento a dar aos animais após o encerramento da estrutura. De acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau, em Abril deste ano o Executivo concedeu o Estudo do Plano de Intervenção Urbanística e Aproveitamento do Terreno Onde Actualmente se Encontra o Canídromo à empresa City Planning & Engineering Consultants Ltd (propriedade de Chui Sai Peng), por um preço de 1.450.000,00 patacas e com um prazo de execução de 203 dias.

