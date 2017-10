Angela Leong defende corte nos “shuttles” dos casinos  

A empresária e deputada Angela Leong defendeu esta terça-feira um corte no número de autocarros das operadoras dos casinos que pode variar entre os 15 e os 20 por cento. A notícia foi avançada pela emissora em língua portuguesa da Rádio Macau que ressalva que “a medida só deve avançar se todas as empresas estiverem envolvidas”.

“O Governo já abordou o corte do número dos autocarros. As seis operadoras de jogo têm discutido, continuamente, este assunto com o Executivo. Temos tido várias reuniões. Eu apoio este corte. A diminuição poderia ser de 15 a 20 por cento. Estamos a discutir isso. Por exemplo, um casino tem 100 autocarros e poderia deixar de ter 15. Ainda assim, devemos fazer uma análise para acertar o número certo. Todos os casinos têm de estar envolvidos nesta medida. É o mais correcto”, declarou a deputada eleita durante o programa Fórum Macau, da emissora em língua chinesa da Rádio Macau.