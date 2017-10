Ala laboral pede aumento do salário mínimo de pelo menos 5 por cento  

Trabalhadores e empregadores dizem necessitar de mais informação para emitir um parecer sobre os resultados de um inquérito, ontem apresentado pelo Governo em sede de concertação social, relativo à implementação do salário mínimo nos sectores da limpeza e segurança da administração predial. A ala laboral sugeriu, ainda assim, um aumento do salário mínimo de pelo menos 5 por cento e a criação de uma fórmula que facilite a actualização anual do seu montante.

Sílvia Gonçalves

O Governo apresentou ontem, em reunião plenária do Conselho Permanente de Concertação Social (CPCS), os resultados de um inquérito sobre o impacto da implementação do salário mínimo nos sectores da limpeza e da segurança da administração predial. Os representantes dos trabalhadores e dos empregadores dizem necessitar de mais dados para emitir um parecer sobre o relatório, mas a ala laboral avançou já com uma proposta de aumento do salário mínimo de pelo menos cinco por cento, das actuais 30 para as 31,5 patacas por hora. Os trabalhadores sugerem ainda a criação de uma comissão de acompanhamento da evolução do salário mínimo, com a introdução de uma fórmula que facilite a definição do seu montante.

“Achamos que 30 patacas [por hora] é um valor um pouco abaixo [do desejável]. Porque neste tipo de trabalhos, de limpeza e segurança, eles precisam de trabalhar arduamente. Por isso o salário deve aumentar para eles poderem melhorar a sua qualidade de vida”, defendeu o representante dos trabalhadores, Leong Sun Iok, numa altura em que o salário mínimo, implementado a 1 de Janeiro de 2016, se encontra em processo de revisão.

“Precisamos de mais informações por parte do Governo. Temos que estudar, através de fundamentos é que podemos manifestar opiniões mais científicas. Hoje em dia tudo está a aumentar: tarifas de autocarro, parques de estacionamento. Por isso nós, trabalhadores, achamos que também devemos usufruir dos benefícios do desenvolvimento económico de Macau”, acrescentou o deputado-eleito, em declarações à imprensa.

A ala laboral sugeriu ainda a implementação de um mecanismo de acompanhamento da evolução anual do salário mínimo que possa permitir uma definição razoável do montante: “Propomos que o Governo possa também tomar como referência Hong Kong, criar uma comissão de acompanhamento ou uma comissão permanente para a discussão ou o estudo do desenvolvimento do salário mínimo. Assim podem criar uma fórmula para de cada vez que houver uma revisão ou aumento”, explicou Leong Sun Iok.

Trabalhadores e empregadores dizem necessitar de mais informação sobre o resultado do inquérito ontem apresentado – e que teve como alvo serviços públicos, empresas de limpeza e de segurança da administração predial e a Associação Geral dos Proprietários – e só depois estarão em condições de emitir um parecer. Isso mesmo assinalou também o representante do patronato, Chui Yuk Lum: “Ainda precisamos de mais dados para estudar e analisar. Vamos remeter o relatório com os nossos pareceres depois de o Governo nos enviar os novos dados que pedimos. Nós não temos quaisquer preocupações, só que precisamos de mais dados para analisarmos a situação”.

O coordenador da Comissão Executiva do CPCS, Wong Chi Hong, recusou revelar à imprensa as conclusões do inquérito, mas garantiu que a informação requerida por empregadores e trabalhadores lhes será enviada nos próximos dez dias, e que só depois de receber os pareceres das duas partes poderá avançar nos trabalhos de revisão do salário mínimo: “Temos que recolher as opiniões da parte dos empregadores e trabalhadores, depois é que podemos proceder aos trabalhos posteriores. Depois de recolher as opiniões das duas partes, temos que elaborar um relatório para submeter ao superior hierárquico. Nós não podemos revelar muitas informações porque temos que respeitar tanto os empregadores como os trabalhadores. Prometemos que vamos enviar mais informações dentro de dez dias para as duas partes”, salientou.

O também director da Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL) assegurou apenas que, de acordo com as conclusões do inquérito, nenhum trabalhador, nas duas profissões contempladas, está actualmente a auferir um rendimento inferior ao salário mínimo: “Todos os trabalhadores, tanto da limpeza como da segurança, todos recebem o salário mínimo. Ninguém está a receber menos que 30 patacas [por hora]”.

Já a secretária-geral da Comissão Executiva do CPCS, Ng Wai Han, sublinhou que houve um aumento do custo dos condomínios desde que o salário mínimo foi implementado: “Há um aumento de 20 por cento, uma média de 20 por cento no condomínio. Parte do valor dos salários dos trabalhadores, estas despesas estão a ser transportadas para o condomínio, ou seja, para os consumidores”, alegou.