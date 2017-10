A democracia, na hora da despedida

Não há desenvolvimento económico duradouro sem reformas no domínio do sistema político. O alerta é dado, em jeito de despedida, por Kwan Tsui Hang numa interpelação escrita dirigida ao Governo. No que terá sido o último acto dinamizado na qualidade de deputada, a veterana defende só com o desenvolvimento sólido e ordeiro de um sistema político democrático Macau consegue garantir estabilidade e prosperidade a longo prazo.

Na missiva que dirige ao Governo, Kwan Tsui Hang defende que a eventual reforma do sistema politico da RAEM só será bem sucedida quando visar tanto o método de eleição do Chefe do Executivo, como o método de eleição da Assembleia Legislativa. A representante dos Operários defende, ainda assim , a construção de consensos no seio da sociedade para que as alterações sugeridas não suscitem atritos sociais. Apesar de considerar que a liberalização do sistema político do território deve ser feita de forma progressiva, Kwan Tsui Hang considera que o primeiro passo rumo à revisão do sistema político já devia ter sido dado. A veterana defende que o Governo tem a responsabilidade de iniciar e promover a discussão sobre o desenvolvimento de um sistema político democrático, desde que enquadrado pelo que é definido pela Lei Básica.

Na interpelação escrita dirigida ao Executivo, Kwan Tsui Hang mostra-se adepta de uma solução alternativa para o desenvolvimento do sistema legislativo do território e que poderá passar pela criação de uma segunda câmara parlamentar. No entender da deputada, a ideia de uma câmara parlamentar única e da eleição dos deputados pela via do sufrágio directo são indissociáveis, ainda que o importante seja que a população possa perceber que o mais importante, em termos políticos, é que a Assembleia Legislativa possa equilibrar as opiniões da população e os interesses a longo prazo dos diferentes sectores que dão forma à sociedade civil do território.

Kwan defende ainda que o Governo deve considerar de forma extensiva a evolução, as vantagens e as desvantagens dos diferentes sistemas politicas que vigoram um pouco por todo o mundo e retirar ilações relativamente a qual será a melhor opção para gerir o desenvolvimento do sistema político de Macau ao abrigo do princípio “Um País, Dois Sistemas”.

A veterana considera ainda que o mecanismo de eleição por via indirecta proposto após a primeira revisão da Lei Eleitoral continua a ser pouco competitivo e pouco representativo dos interesses da população e questiona, por isso: “Vai o Governo estudar a eventual reforma do mecanismo de eleição por sufrágio indirecto e assegurar que todos os membros habilitados a votar o possam fazer através de um registo prévio? Está o Executivo aberto a incrementar os elementos democráticos na eleição por sufrágio indirecto?”, questiona Kwan Tsui Hang.