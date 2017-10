Universidades do Continente recrutam alunos em Macau  

A 1 de Novembro – e até 15 de Dezembro – várias universidades da República Popular da China dão o pontapé de saída no processo de recrutamento de alunos de Macau recomendados pelos estabelecimentos de ensino superior locais. São 67 as universidades do Continente que se prontificaram a acolher alunos de Macau em 2018, com o número das vagas por recomendação a aumentar para 958. De acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau, todas as principais universidades da República Popular da China deverão receber alunos recomendados do território. De 1 de Novembro a 15 de Dezembro, as universidades do continente dão início à recepção de recomendações por parte dos estabelecimentos de ensino e cada escola poderá recomendar 40 por cento dos seus estudantes finalistas. De acordo com a mesma estação, os estudantes recomendados que não forem admitidos na primeira ronda de recrutamento poderão inscrever-se on-line para tentar encaixar nas quotas remanescentes.

