Erguer-se através da música: Espectadores juntam as mãos no concerto “Estamos Unidos Mexicanos”, em Zocalo, na Cidade do México, a 8 de Outubro. O evento gratuito, realizado a favor das vítimas do terramoto de 19 de Setembro, contou com a presença de vários artistas. EPA / MARIO GUZMAN

