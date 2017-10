Turistas vindos de Guangzhou com crescimento anual de 42 por cento

A administração de turismo da província de Guangdong referiu que, durante a Semana Dourada, a vizinha província continental recebeu 4,82 milhões de turistas, número que reflecte um aumento anual de 10,8 por cento. As receitas deste sector atingiram 3,84 milhões de renminbis, perfazendo um aumento anual de 13,5 por cento, de acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau. Guangzhou recebeu um total de 15,28 milhões de visitas, representando 30 por cento do total das visitas da província de Guangdong, enquanto Zhuhai recebeu 2,37 milhões.

A administração do turismo da vizinha província de cantão divulgou ainda os dados das agências de viagens, referindo que as vendas dos pacotes de “tours” para Macau e Hong Kong “estão bastante bem”. Em relação à RAEM, 6,500 turistas integraram visitas em grupos de turistas para Macau, representando um crescimento anual da ordem dos 42 por cento.